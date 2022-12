﻿Grundsteuer: Experten rechnen mit Chaos und Fehlern in den Finanzämtern

Kiel. Bei der Grundsteuerreform geht es in Schleswig-Holstein nur schleppend voran. Die Finanzämter haben gut einen Monat nach Ablauf der ursprünglichen Abgabefrist erst für die Hälfte der rund 1,3 Millionen Grundstücke Daten erhalten und von diesen 631 000 Vorgängen bis Wochenanfang gerade mal 7500 (0,6 Prozent) fertig bearbeitet. Steuerexperten sprechen von „Chaos“, rechnen mit Prozessen und fürchten aufgrund des wachsenden Zeitdrucks Fehler in den Finanzämtern.

„Es ist noch viel zu tun“, räumt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ein. Seit der Verlängerung der Abgabefrist von Ende Oktober auf Ende Januar sei der tägliche Eingang an Erklärungen zurückgegangen. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, mahnt Heinold. „Wer grundsteuerpflichtig ist, muss bis Ende Januar eine Erklärung abgeben.“

Die dürftige Bearbeitungsquote in den Finanzämtern erklärte Heinold mit dem komplizierten Verfahren ("technisch herausfordernd") und einem Sonderweg. Demnach versenden die Ämter in Schleswig-Holstein den Grundsteuerwertbescheid und den Grundsteuermessbescheid zusammen. Der Haken: Die Fertigung der Messbescheide läuft anders als geplant noch nicht rund. "Daher erfolgt die Bescheidproduktion bisher eng überwacht in kleinen Schritten", so das Ministerium.

Bürger und Finanzämter müssen sich sputen

Klar ist, dass die Eigentümer von Grundstücken und die Finanzbehörden einen Zahn zulegen müssen, damit die vom Bundesverfassungsgericht erzwungene Neuberechnung der Grundsteuer rechtzeitig klappt. So müssen die Städte und Gemeinden bis spätestens Frühjahr 2024 alle Mess-Bescheide kennen, um auf dieser Grundlage die Hebesätze für die Grundsteuer festzulegen. „Ziel bleibt es, die Kommunen rechtzeitig in die Lage zu versetzen, die Grundsteuer ab 2025 nach neuem Recht zu erheben“, bekräftigt Heinold.

Heftige Kritik kommt vom Verband Haus & Grund. „Heinolds Kurs bei der Grundsteuerreform führt ins Chaos“, meint Verbandschef Alexander Blažek. Für eine Kursänderung, den Wechsel zu einem einfacheren Steuermodell, sei es allerdings zu spät. „Jetzt kommt ein Beschäftigungsprogramm für Steuerberater, Rechtsanwälte und die Gerichte auf uns zu.“

Verband plant Musterverfahren gegen Reform

Auf die Justiz setzt auch Haus & Grund. Der Verband werde „in Musterverfahren gegen das verfassungswidrige Grundsteuermodell in Schleswig-Holstein klagen“, kündigt Blažek an. „Wir raten allen Grundstückseigentümern, Widerspruch gegen die Grundsteuerbescheide zu erheben.“

Für das „Desaster“ macht Blažek die Ministerin persönlich verantwortlich. „Obwohl Frau Heinold schon mehr als zehn Jahre Finanzministerin ist, ist die Finanzverwaltung offensichtlich nicht in der Lage, die Grundsteuerreform zu managen.“ Die Ministerin habe ohne Not und aus rein ideologischen Gründen das komplizierteste aller Modelle gewählt.

Einen dicken Rüffel bekommt die Ministerin auch vom Bund der Steuerzahler. Die geringe Zahl der fertigen Bescheide sei „für die Finanzverwaltung und Frau Heinold ein Armutszeugnis“, sagt Verbandsgeschäftsführer Rainer Kersten. Die Finanzämter seien völlig überfordert, obwohl zahlreiche neue Beamte eingestellt worden seien.

Pannen in den Finanzämtern befürchtet

Kersten fürchtet, dass es bei der Bearbeitung der Daten in den Finanzämtern zu Pannen kommt. „Schon jetzt lässt sich absehen, dass ein erheblicher Zeitdruck entstehen wird, um den Gemeinden die notwendigen Feststellungsdaten überhaupt noch rechtzeitig zu liefern. Fehler und Datenverluste sind bei einem solchen Zeitdruck leider programmiert.“

Von Ulf Christen