﻿Ministerpräsident Günther: „Wir sind solidarisch an der Seite der Ukraine“

Mit rund 250 Gästen hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein am Mittwoch auf Gut Immenhof ihren Neujahrsempfang gefeiert. Trotz Krise warb Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für Zuversicht: „Der Blick auf das bereits Erreichte, gerade in diesen Krisenzeiten, stimmt mich hoffnungsfroh.“

Malente. Wo einst Dick und Dalli auf ihren Ponys für die „Immenhof“-Filme galoppierten, fuhren am Mittwochabend die Autos des Who-is-Who aus Schleswig-Holstein vor. Rund 250 Gäste hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Neujahrsempfang der Landesregierung auf Gut Immenhof nach Malente geladen.

Die „Immenhof“-Heimatfilme aus den 1950er-Jahren hätten den Menschen in der Nachkriegszeit ein Gefühl von heiler Welt mitgegeben und Alltagssorgen vergessen lassen. Das könne man auch in der heutigen Zeit brauchen, sagte Günther.

Daniel Günther sieht Anlass für Zuversicht

Fast anderthalb Stunden lang schüttelte der Landeschef mit Götz Bormann, Doyen des Konsularkorps Schleswig-Holstein, und dessen Pendant aus Hamburg, Kristijan Tusek, im Melkhus-Saal die Hände der Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Gekommen waren Bischof Gothart Margaard genauso wie IHK-Präsident Knud Hansen oder Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Obgleich 2022 für viele Menschen ein belastendes Jahr gewesen sei, sieht Günther nun Anlass für Zuversicht. „Das vergangene Jahr hat uns mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem andauernden Krieg dramatisch vor Augen geführt, wie eng Energiesicherheit, Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Flucht zusammenhängen“, so der Ministerpräsident.

Der Blick auf das in den Krisenzeiten bereits Erreichte stimme ihn jedoch hoffnungsfroh. Als Beispiel nannte er die Corona-Zeit, die das Land in großer Solidarität gemeistert habe. Mit Stolz schaue er darauf, wie schnell und unbürokratisch Bürgerinnen und Bürger für die Ukraine Hilfsaktionen auf die Beine gestellt haben: „Auch gegenüber den zu uns Geflüchteten haben die Menschen in Schleswig-Holstein enormen Einsatz und Großzügigkeit an den Tag gelegt.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident bewundert Mut der Ukrainer

Er bewundere den Freiheitswillen und Mut der Ukrainer, mit dem sie sich dem Aggressor aus Russland entgegenstellten, richtete er seine Worte an die ukrainische Honorarkonsulin Iryna Tybinka. „Wir sind solidarisch an ihrer Seite.“

Optimistisch stimmt Günther zudem, dass Deutschland so beherzt auf die Energiekrise reagiert habe. „Wir haben im Rekordtempo Flüssiggasterminals gebaut und leisten auch hier in Schleswig-Holstein mit dem schwimmenden LNG-Terminal in Brunsbüttel einen wichtigen Beitrag, das russische Gas zu ersetzen.“ Aus dieser Schnelligkeit müsse gelernt werden. Und es sei wichtig, sie bei weiteren Infrastrukturprojekten – etwa in Verkehr und bei der Digitalisierung – beizubehalten. Dafür müssten Bund und Länder an einem Strang ziehen.

Auch Bormann wünschte sich mehr Optimismus im Umgang mit Neuentwicklungen – statt stets zuerst nach den Risiken und Kosten zu fragen.

Einen herzlichen Dank sprach Günther an all die Menschen aus Organisationen und Verbänden aus, die sich in Krisenzeiten „couragiert, kreativ und sozial“ engagiert haben. Der Wert des Ehrenamts sei für eine Gesellschaft unermesslich – vor allem in Krisenzeiten, so Tusek.

Im vergangenen Jahr musste der Neujahrsempfang wegen der Pandemie im März in Aukrug nachgeholt werden, 2021 fiel er deshalb ganz aus.