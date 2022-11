﻿Günther äußert sich zu Northvolt-Projekt in Heide optimistisch

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Freitag persönlich mit Firmenchef Peter Mikael Carlsson über die Ansiedlung von Northvolt in Heide ausgetauscht. Für die Landesregierung geht es um viel: Die Batteriezellenproduktion soll ein Leuchtturm für grüne Industrie sein.

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich nach einem Treffen mit Northvolt-Chef Peter Mikael Carlsson optimistisch zur geplanten Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion in Heide geäußert. „Unsere Landesregierung wird alles in ihrer Macht Stehende für die Realisierung des Projektes tun“, versicherte er am Freitag. „Dies sollte auch für noch ausstehende Klärungen zwischen Unternehmen, Bund und EU gelten.“

Anlass für Günthers Treffen war Carlssons Erwägung, das Projekt in Heide vorerst zurückzustellen und stattdessen in den USA zu investieren. Dort gibt es unter anderen ungleich höhere Subventionen und günstigere Strompreise.

Auch Habeck war beim Northvolt-Gespräch dabei

Am Gespräch in Berlin hatte auch Robert Habeck (Grüne) teilgenommen. Der Bundeswirtschaftsminister habe „nochmals die deutliche Unterstützung des Bundes zum Ausdruck gebracht und aufgezeigt, wie die noch offenen Fragen geklärt werden können“, sagte Günther mit Blick auf eine Bundesförderung und einen niedrigeren Industriestrompreis. Carlsson wiederum habe erneut klargestellt, dass es keinen Zweifel daran gebe, dieses Vorhaben in Heide umzusetzen.

Günther sagte, dass er auf Basis dieses Gesprächs nunmehr von einer Entscheidung im ersten Quartal kommenden Jahres ausgehe. „Wir sind entscheidende Schritte vorangekommen, sodass die letzten Faktoren für ein hoffentlich positives Ergebnis in diesem Zeithorizont zu klären sind.“ Das schwedische Start-up Northvolt hatte im März den Plan angekündigt, in Heide ein großes Batteriewerk zu errichten. Wesentlicher Standortvorteil sei der vorangeschrittene Ausbau der Windenergie an der Westküste. Als Investitionsvolumen wurden bis zu 4,5 Milliarden Euro genannt. Allerdings gibt es bislang nicht mehr als eine Absichtserklärung mit der Landesregierung.