Günther: Bundesregierungsvotum zu A23 unwürdiges Schauspiel

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Autobahn 23 scharf kritisiert. «Die Bundesregierung verspielt mit dem unwürdigen Schauspiel um die A23 jegliches Vertrauen in eine verlässliche Regierungsarbeit», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Er verwies auf die Zustimmung der schwarz-grünen Landesregierung zum beschleunigten Ausbau der A23 auf sechs Spuren zwischen Tornesch und Eidelstedt auf Bitten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

«Mir ist es am Ende egal, ob der Bundesverkehrsminister die A23 auf der Liste vergessen hat oder der grüne Wirtschaftsminister sein Veto eingelegt hat», sagte Günther. Dieses Schwarzer-Peter-Spiel finde auf Kosten der Pendlerinnen und Pendler statt. «Im Ergebnis arbeitet die Ampel-Koalition gegen die berechtigten Interessen unseres Bundeslandes.»

Nach den Absagen an die A20, den Nord-Ostsee-Kanal und nunmehr die A23 sehe die Bundesregierung kein Projekt in Schleswig-Holstein als überragend wichtig an, kritisierte Günther. «Das ist ein wirklich schlechter Tag für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, ein schlechter Tag für die Bürgerinnen und Bürger und auch ein ganz schlechter Tag für die Beziehung mit dem Bund. So geht man schlicht nicht miteinander um.»

In der Bundesregierung ist Streit ausgebrochen um einen schnelleren Ausbau der A23. Wissing sagte am Mittwoch in Berlin, das Projekt sei auf Bitten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zunächst ausgenommen worden von einer Planungsbeschleunigung. Habeck kommt aus Schleswig-Holstein.

© dpa-infocom, dpa:230503-99-545760/2