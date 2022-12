Günther hofft nach Regierungsbildung auf Wegfall von Grenzbarrieren

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat der neu gebildeten Regierung in Dänemark eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit angeboten.

Kiel (dpa/lno). «Ich gratuliere Mette Frederiksen zu ihrer zweiten Amtszeit und wünsche ihr eine glückliche Hand», erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag laut Staatskanzlei. Schleswig-Holstein stehe bereit, Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Günther begrüßte es, dass der Wunsch nach einer Verbesserung der Situation an der gemeinsamen Landgrenze in den Koalitionsvertrag der drei Regierungsparteien aufgenommen wurde. «Wir wünschen uns eine Rückkehr zu einem Europa ohne sichtbare Grenzbarrieren», sagte er. «Wenn die Landesregierung bei der Erfüllung von Sicherheitsinteressen im grenznahen Raum mitwirken kann, wird sie das auch tun.» Die Sozialdemokratin Frederiksen führt in Kopenhagen jetzt ein breites Drei-Parteien-Regierungsbündnis der politischen Mitte.

