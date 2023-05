﻿„A 20 ist das wichtigste Verkehrs-Projekt, das wir in Deutschland haben“

Bad Segeberg. Bei seinem Wahlkampfauftritt in Bad Segeberg forderte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Reform des Planungsrechts und den Bau der A 20. Es sei „kein Ruhmesblatt“, dass „wir an der A 20 schon seit 1992 herumdoktern“. Gleichzeitig kritisierte er scharf, dass der geplante Ausbau der Westküstenautobahn A 23 zwischen Tornesch (Kreis Pinneberg) und Eidelstedt aus der Liste der 145 Projekte mit vorgesehener Planungsbeschleunigung herausgefallen ist. Auf Landesebene sei man sich mit dem grünen Koalitionspartner vorher über das Projekt einig geworden, „um nun im Anschluss zu erfahren, dass es darüber in der Berliner Koalition keine Einigung gibt“. Günther: „Mir ist es wurscht, ob der Wissing vergessen hat, die A 23 in die Liste der Projekte mit dem beschleunigten Verfahren hineinzuschreiben, oder ob das die Grünen blockieren. Ich finde es skandalös, dass hier parteipolitischer Streit auf dem Rücken der Schleswig-Holsteiner ausgetragen wird.“

Daniel Günther: „Schleswig-Holstein hat jetzt einen Riesenstandortvorteil, weil sich viele Unternehmen umsehen, wo sie verlässliche Energie bekommen“. © Quelle: Wolfgang Glombik

Vor diesem Günther-Klartext mussten sich die Segeberger noch etwas gedulden. Entertainer und Moderator Uwe Voss war die Ankunft des prominenten Gastes am Ihlsee-Restaurant durch aufgeregte Boten schon angekündigt worden. Doch als CDU-Urgestein Uwe Voss vor den mehr als 70 Gästen schon mal ein feierliches Willkommen „Meine Damen und Herren, verehrte Gäste – der Vorsitzende der CDU Schleswig-Holstein, unser Ministerpräsident Daniel Günther“ intonierte und alles klatschte, öffneten sich die Türen zum Saal immer noch nicht. Dafür erschien wenig später – auch unter Beifall – Wehrführer Mark Zielinski. „Klatschen Sie ruhig weiter“, mahnte Voss. Wo bleibt Daniel Günther? Wird er geschminkt vor seinem Auftritt in Bad Segeberg, wird er noch für Selfies gebraucht? Das fragten sich einige Zuschauerinnen. Doch dann öffnete sich die Tür und Günther trat auf – ganz ungeschminkt. „Moin zusammen!“

Lob für die Ehrenamtler in der Politik

Erst einmal brach er eine Lanze für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Sich am Feierabend für die Heimat einzusetzen, sei nicht selbstverständlich. „Ich finde es großartig, wie viele Menschen bereit sind, teilweise über Jahrzehnte Verantwortung für ihre Heimat zu übernehmen.“

Daniel Günther unterhielt sich bei seinem Wahlkampftermin im Ihlsee-Restaurant auch mit Kurt Blunk. © Quelle: Wolfgang Glombik

Und es mache ihn sehr stolz, wie groß die Bereitschaft der Schleswig-Holsteiner sei, 33 000 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Er glaube, dass „wir Schleswig-Holsteiner besser durch diese Zeiten kommen werden als andere in Deutschland“. So habe der Norden deutlich früher auf erneuerbare Energien gesetzt. Der Süden habe auf den Norden mit seinen Windrädern herabgesehen. „Den Strom können sie behalten“, sei von dort zu hören gewesen. Doch jetzt mit dem Wegfall des russischen Gases werde die regenerative Energie ein „Riesenstandortvorteil, weil sich jetzt viele Unternehmen umsehen, wo sie verlässliche Energie bekommen“. Der Kreis Dithmarschen habe bislang nicht den Ruf gehabt, „innovativste Zukunftsregion“ zu sein. Jetzt gehöre diese Region zu den bundesweit zehn Gebieten mit den größten Chancen, was die Arbeitsplätze angehe, sagte Günther.

Mehr Unterstützung für Infrastruktur

Allerdings gebe es immer noch die Ungerechtigkeit, dass die Energiekosten in Schleswig-Holstein höher seien als in anderen Bundesländern, weil sich die Netzentgelte in Deutschland danach richteten, wo der meiste Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist wird. „Wir müssen sofort eine Vereinheitlichung der Netzentgelte bekommen“ – nicht, dass die Bürger bestraft werden, wenn bei ihnen ein Windpark entsteht und damit automatisch ihr Strompreis steige. Im Gegenteil: Die Menschen in Regionen mit erneuerbarer Energie müssten eher weniger Geld für ihren Strom bezahlen. Das durchzusetzen werde auch ein Kampf mit Markus Söder werden.

Günther bezeichnete den Streit um den Ausbau der A 23 als „Trauerspiel“ und forderte mehr Unterstützung bei der Infrastruktur in Schleswig-Holstein ein. „Die A 20 ist das wichtigste Verkehrsprojekt, das wir in Deutschland haben.“ Eine Autobahn, die – wie jetzt – in Bad Segeberg ende, sei verkehrstechnisch „eine Katastrophe“.