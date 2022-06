﻿Günther lüftet das Geheimnis um seine neuen CDU-Minister

Die Namen standen für Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) schon seit geraumer Zeit fest. Am Montagabend verkündete er dem Parteitag der Union, wer in seinem neuen Kabinett sitzen soll. Die Ernennung und Vereidigung sind an diesen Mittwoch geplant.

Kiel. Schleswig-Holsteins Regierungschef hatte es bis zuletzt spannend gemacht. Drei von insgesamt acht Ministerposten in seinem Kabinett waren noch vakant, und während die Grünen bereits vergangene Woche Namen bekanntgaben, bat Daniel Günther bis Montagabend um Geduld. Seitdem schossen im politischen Kiel die wildesten Gerüchte ins Kraut. Auf einem Parteitag der CDU in Neumünster lüftete Günther am Montagabend das Geheimnis.

Bildungsministerium

Karin Prien behält ihr Amt als Bildungsministerin. Die 57-Jährige ist derzeit amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz und hat sich als stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende auch überregional einen Namen gemacht – zum Beispiel, als sie den Partei-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen zum Austritt aufforderte. In ihren Bereich fällt künftig wieder die berufliche Bildung. Staatssekretärin Dorit Stenke bleibt im Amt, neu als Staatssekretär ist Guido Wendt, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf.

Innenministerium

Auch Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bleibt Mitglied in Günthers Kabinett. Die 64-Jährige war im April 2020 nach dem Rauswurf von Hans-Joachim Grote überraschend vom Justiz- ins Innenressort gewechselt. Seitdem gelang es ihr, in der Landespolizei für Ruhe zu sorgen. Sütterlin-Waack hatte vor ihrem Jura-Studium bei Karstadt Einzelhandelskauffrau gelernt, gilt als bodenständig – und als eine der engsten Vertrauten des Ministerpräsidenten. Neu sind ihre Staatssekretäre: Die Volljuristin Magdalena Finke (Jahrgang 1986) hatte zuletzt das Ministerinbüro geleitet. Jörg Sibbel (Jahrgang 1965) war seit 2007 Bürgermeister in Eckernförde. Für drei weitere Häuser, auf die CDU Zugriff hat, hatte es bis zuletzt Rätselraten gegeben.

Wirtschaftsministerium

Nun steht es also fest: Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (49, parteilos), ein Däne, soll in Schleswig-Holstein das Ressort für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus übernehmen. Vor seinem Amt als Verwaltungschef der Hansestadt war er Unternehmer gewesen – 1998 hatte er das Möbelhaus Möbel Wikinger eröffnet: Das Unternehmen beschäftigt an vier Standorten etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Madsen zur Seite stehen als Staatssekretäre die Kielerin Julia Carstens, zuletzt für politische Koordination in der Staatskanzlei zuständig – und der Kieler CDU-Abgeordnete Tobias von der Heide. Der Diplom-Kaufmann war zuletzt Chef der CDU-Programmkommission gewesen.

Landwirtschaft

Auch dieser Name war zuletzt in aller Munde: Werner Schwarz (Jahrgang 1960), Präsident des Landes-Bauernverbands, soll in Günthers Kabinett das neue Agrarressort übernehmen. Der CDU-Mann ist Landwirt und hat auch sonst als stellvertretender Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Rethwisch den Kontakt zur Basis. Fakt am Rande: Er und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack haben beide denselben Großvater: Werner Schwarz (1900-1982) war 1959 bis 1965 Bundeslandwirtschaftsminister. Staatssekretärin im neuen Haus wird die Leitende Forstdirektorin Anne Benett-Sturies. Sie führte bis 2020 das Landes-Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume.

Justiz und Gesundheit

Im Ministerium für Justiz und Gesundheit soll Kerstin von der Decken (Jahrgang 1968) Ministerin werden. Die Dänischenhagenerin ist Professorin für Öffentliches Recht und Direktorin des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Zuletzt war sie auch Mitglied der Corona-Expertenrunde der Landesregierung – eine Topempfehlung für das neu bei der Justiz angesiedelte Ressort Gesundheit. Staatssekretäre werden Oliver Grundei, zuletzt in gleicher Funktion im Bildungsministerium, und der Steinburger Kreisverwaltungsdirektor Otto Carstens.

Finanzministerium

Einfacher als bei der CDU war die Personalfrage bei den Grünen. Die Partei hatte durch ihre Entscheidung für zwei Spitzenkandidatinnen bereits zur Landtagswahl eine Vorentscheidung getroffen. Finanzministerin Monika Heinold bleibt weiter im Amt. Die 63-Jährige leitet das Ressort seit 2012 und ist für die Nord-Grünen zu einer Art Kompass geworden. Bis 2017 war sie Ministerin im Kabinett des SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig und führte die Geschäfte seitdem in einem Jamaika-Bündnis unter Daniel Günther weiter. Ihre unaufgeregte, aber beinharte Art bei Verhandlungen ist in Regierungskreisen gefürchtet. Da Heinold das Portemonnaie in der Hand hat, kommt an ihrem Wohlwollen niemand vorbei.

Sozialministerium

Aminata Touré ist mit ihren 29 Jahren als neue Sozialministerin das jüngste Kabinettsmitglied und zugleich Deutschlands erste afrodeutsche Ministerin. Sie gilt schon jetzt bundesweit als Star der Grünen, hat Kontakte zu Persönlichkeiten wie Barack Obama, dem französischen Soziologen Didier Eribon und dem Pianisten Igor Levit – und dass Robert Habeck und Annalena Baerbock auf ihr Urteil Wert legen, sei ebenfalls erwähnt. Touré stammt aus einem Akademiker-Haushalt, ihre Eltern waren aus Mali geflüchtet, sie wuchs in Neumünster auf. Dem Landtag gehört sie seit 2017 an, zuletzt war sie dort Vize-Präsidentin. Staatssekretär wird der Kieler Johannes Albig, zuletzt Referatsleiter im Kieler Rathaus.

Umweltministerium

Tobias Goldschmidt ist als neuer Umweltminister nominiert. Der 41-jährige Politologe hatte seit 2012 als Beamter im Haus gearbeitet, in der vergangenen Legislatur war er dort Staatssekretär. Staatssekretär wird der Eckernförder Grünen-Abgeordnete Joschka Knuth.

Koordinator für die Zusammenarbeit mit Dänemark

Johannes Callsen (Jahrgang 1966) soll als Koordinator die Zusammenarbeit mit Dänemark intensivieren. Der Diplom-Verwaltungswirt ist seit 2005 CDU-Landtagsabgeordneter und seit 2017 Minderheitenbeauftragter des Ministerpräsidenten.