﻿Günther zu neuen Projekten: „Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“

Am Ende ging alles schneller, als es selbst Parteifreunde erwartet hatten. CDU und Grüne stehen in Schleswig-Holstein kurz vor Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen. Am Dienstag beugte man sich in kleiner Runde über Finanzdetails. Am Mittwoch soll der Koalitionsvertrag präsentiert werden.

