﻿Günther zu Ukraine-Flüchtlingen: „Wir kommen an vielen Orten an Kapazitätsgrenzen“

Kiel. Daniel Günther hat ein anstrengendes Jahr hinter sich. Seine Landesregierung war auch 2022 im permanenten Krisenmodus, und ausgerechnet mitten im Wahlkampf erkrankte der CDU-Mann an Corona. Im Interview gibt er sich optimistisch – vor allem, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Ministerpräsident, einer neuen Studie zufolge wollen 26 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland bleiben, ein Drittel zumindest für einige Jahre. Was lösen solche Zahlen bei Ihnen aus?

Zunächst ist das ja eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen. Zudem wissen wir unter anderem aus unseren Gesprächen mit der ukrainischen Generalkonsulin, dass auf deren Seite die Hoffnung besteht, dass die Geflüchteten nach Kriegsende wieder in ihre Heimat zurückkehren. Unabhängig davon setzen wir aber von Beginn an auf eine schnelle Integration, indem wir auf dezentrale Unterbringung in Wohnungen setzen, Deutschunterricht anbieten im Rahmen der Kapazitäten, die wir haben, die Kinder in Kita und Schule aufnehmen. Und über den Bund haben wir Regelungen getroffen, durch die die Menschen auch schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Die Kommunen sind jetzt schon am Limit oder darüber hinaus, wenn es um die dezentrale Unterbringung geht. Was antworten Sie denn Bürgermeistern und Landräten, die bei Ihnen vorsprechen und sagen: Leute, wir können nicht mehr, macht etwas?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass das eine riesige Herausforderung ist und wir an vielen Orten im Land an Kapazitätsgrenzen kommen, ist unstrittig. Und wenn noch mehr Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, werden wir irgendwann nicht mehr die Standards halten können, die wir ihnen eigentlich bieten wollen. Mancherorts ist schon nichts mehr da, was man anmieten könnte, und da wird es dann nicht mehr anders gehen, als auch in größeren Einheiten zu arbeiten. Aber wir versuchen, das zu vermeiden, und zurzeit kommen auch wieder etwas weniger Geflüchtete nach Schleswig-Holstein – was die Lage nicht wirklich entspannt, aber sie zumindest auch nicht weiter dramatisiert.

Worauf müssen sich Land und Kommunen einstellen – mit wie vielen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen Sie noch?

Neben den 30 000, die bereits hier sind, bereiten wir uns auf einige Tausend weitere vor, ohne aber zu wissen, wie viele tatsächlich kommen werden. In den Erstaufnahmeeinrichtungen haben wir die Zahl der Plätze auf 7000 erhöht. Da die Neuankömmlinge von dort aus erst nach vier Wochen auf die Kommunen verteilt werden, verschafft das ein wenig Vorlauf, um die Unterbringung zu organisieren. Wir sind übrigens das einzige Bundesland, dass das so geregelt hat. Insofern haben wir schon eine stabilere Lage als andere Bundesländer; aber es ist keine leichte Situation.

An welchem Punkt sehen Sie die Aufnahmebereitschaft erschöpft?

An keinem Punkt, im Gegenteil: Die Bereitschaft, Menschen zu helfen, ist in Schleswig-Holstein riesig groß. Es gibt allerdings eine Grenze, oberhalb derer wir unsere selbst gesetzten Standards wie etwa die dezentrale Unterbringung nicht mehr werden halten können. Die Frage ist dann eher, ob wir alle selbstgesetzten Standards einhalten können oder ob in größeren Einheiten gearbeitet werden müsste. Möglicherweise würde es dann erstmal nur darum gehen, die Menschen mit einer warmen Unterkunft und Essen zu versorgen. Aber derzeit ist das Spekulation, und wir tun alles, damit alle gut untergebracht werden.

… und für die Kinder ist dann auch kein Platz mehr in Schulen und Kitas?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, da haben wir Vorsorge getroffen, zum Beispiel mehr Stellen geschaffen, auch für Deutschkurse.

Was sagen Sie zu der Hoffnung, die Flüchtlinge könnten helfen, den Fachkräftemangel zu beheben?

Das könnten sie sicherlich, wenn wir sie lassen und dazu befähigen. Ich bin auch offen für die Neuregelung des sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts: Wir sollten Menschen, die hier in unserem Land leben und gut integriert sind, die Möglichkeit geben, Arbeit aufzunehmen und für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Da ist die Bundesgesetzgebung noch zu kompliziert. Dabei brauchen wir Erleichterung, denn das Thema Fach- oder generell Arbeitskräftemangel ist eine der entscheidenden Wohlstandsbremsen in Deutschland, weil er die Firmen in ihrer Produktivität behindert.

Deutschland diskutiert gerade über den schnelleren Zugang zur Staatsbürgerschaft. CDU-Bundeschef Friedrich Merz sieht das kritisch, während Ihr CDU-Kollege Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen liberaler unterwegs ist. Sind Sie eher Team Merz oder Team Wüst?

Wir sind alle Team CDU. Aber in der Sache bin ich auf der Seite von Hendrik Wüst. Wir haben beim Einbürgerungsrecht durchaus Modernisierungsbedarf. Grundsätzlich gilt für mich, dass Einbürgerung am Ende eines Integrationsprozesses steht. Ich bin auch der Meinung, dass eine einzige Staatsbürgerschaft die Regel sein sollte, nicht die doppelte. Aber was beispielsweise die Mindestaufenthaltsdauer angeht, bin ich offen. Wir werden nur attraktiv für Menschen sein, die hier arbeiten wollen, wenn wir ein modernes Zuwanderungsrecht haben. Und für Zugewanderte ist die Frage, wann sie sich einbürgern lassen können, eben auch ein Baustein bei der Entscheidung, wohin man auswandert. Hier sollten wir eine liberalere Haltung einnehmen.

Und dann ist da noch Corona. Schleswig-Holstein verzichtet nach der Isolationspflicht zum Jahreswechsel auch auf die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln – Hamburg und Niedersachsen dagegen nicht. Warum kann man sich nicht einigen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach Ansicht unserer Fachleute sind Isolations- und Maskenpflichten inzwischen weder hilfreich noch angemessen. Diesem Umstand müssen wir Rechnung tragen. Deswegen habe ich alles versucht, auch meine norddeutschen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, keine Pflichten mehr zu definieren, sondern auf Eigenverantwortung zu setzen. Nach drei Jahren Pandemie wissen die Menschen, was Eigenverantwortung bedeutet. Ich halte diesen Weg für richtig und bedaure, dass es nicht gelungen ist, die anderen Länder davon zu überzeugen.

Wann hatten Sie zuletzt eine Maske auf?

Das ist einige Wochen her, da war ich zu Besuch im Krankenhaus. Ich fühle mich nicht unsicher, deshalb trage ich auch beim Einkaufen keine Maske mehr. Ich habe aber Verständnis, wenn andere sie noch tragen möchten, um sich zu schützen – zurzeit ja vor allen möglichen Atemwegserkrankungen, die inzwischen 97 Prozent aller Fälle ausmachen. Corona ist auch dank der hohen Immunisierung unserer Bevölkerung keine Bedrohung mehr.

Sie sind Eckernförder Bürger. Wie bewerten Sie die Diskrepanz zwischen dem Bürgerentscheid zur Imland-Klinik und dem, was Politik für machbar hält?

Der Bürgerentscheid war eine klare Richtungsentscheidung. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn Menschen sich eine medizinische Versorgung in erreichbarer Nähe wünschen, und halte es für wichtig, sowohl in Rendsburg als auch Eckernförde eine gute ärztliche Versorgungsqualität anzubieten. Aber wir merken an der Imland-Klinik, dass wir an leistbare Grenzen stoßen. Da geht es neben der Wirtschaftlichkeit auch darum, ob es personell zu bewältigen ist und es ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Die Landesregierung wird bei Investitionen unterstützen, wenn eine dauerhaft tragfähige Lösung gefunden wurde. Alle anderen Fragen müssen bundesgesetzlich oder im Kreis beantwortet werden.

Ihrer neuen Landesregierung hat es in den vergangenen Monaten an Dynamik gefehlt. Ist das Erschöpfung? Eine Neutralisierung der beiden Koalitionspartner? Oder trügt der Eindruck?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwarz-Grün hat ab dem ersten Tag mit voller Kraft gearbeitet, um Schleswig-Holstein bis 2040 zum ersten klimaneutralen Industrieland zu machen. In unserer 100-Tage-Bilanz haben wir alleine 110 erfolgreich durchgeführte Maßnahmen vorstellen können und haben schon im September ein Entlastungspaket geschnürt, an dem andere Länder noch immer arbeiten. Mit dem Start von Jamaika 2017 lässt es sich aber schwer vergleichen. Damals hatten wir keine Pandemie und auch keinen Krieg in Europa. Das war eine unbeschwertere Zeit, als wir sie jetzt erleben.

Was haben Sie persönlich in diesem Jahr als besonders anstrengend empfunden?

Ich glaube, viele von uns hatten gehofft, dass das Jahr leichter werden würde. Mit dem Übergang der Pandemie zur Endemie hatten wir uns alle ein Stück Normalität gewünscht. Und dann kam am 24. Februar der Krieg zurück nach Europa. Das zu verkraften – auch, dass auf einmal viele Gewissheiten weggefallen sind –, hat viele Menschen gehindert, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Nebenher hatten wir noch einen Landtagswahlkampf zu führen – das war schon eine herausfordernde Zeit. Aber man kann sich die Zeiten, in denen man regiert, ja nicht aussuchen, das gilt für alle in Regierungsverantwortung, sondern nur alles daran setzen, sie besser zu machen. Das möchte ich, und für mich ist es ein großes Privileg, Ministerpräsident dieses schönen Bundeslandes zu sein.

Konnten Sie sich genügend Zeit nehmen, sich von Ihrer eigenen Corona-Erkrankung zu erholen? Die hat Sie ja zu einem denkbar blöden Zeitpunkt erwischt...

Das stimmt, ärgerlicher ging es nicht – zwei Wochen vor der Landtagswahl.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Sie zu früh wieder losmarschiert?

Wäre das nicht mitten im Wahlkampf gewesen und hätte es anschließend nicht die Koalitionsverhandlungen gegeben, hätte ich mir mit Sicherheit mehr Zeit genommen, mich von Corona zu erholen. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Ich hatte keine dramatischen Symptome, aber ich hatte Fieber zwischendurch und merkte auch noch Wochen später, dass ich noch nicht wieder ganz der Alte war. Bis ich mich leistungsmäßig wieder bei 100 Prozent gefühlt habe, hat es schon zwei, drei Monate gedauert. Dann stimmte auch meine Zeit beim Laufen wieder.

Schauen wir auf die wirtschaftliche Lage im Land. Northvolt ist eines der wichtigsten Ansiedlungsprojekte der nächsten Jahre. Was kann das Land tun, und wie soll Ihnen die Bundesregierung helfen?

Northvolt will bei uns in Schleswig-Holstein die grünste Autobatterie bauen – das haben sie klar behauptet. Und wir als Land haben bereits alles dafür getan, um die Ansiedlung zu realisieren. Auf zwei Punkte, die wir nicht in der Hand haben, kommt es jetzt aber an: die Höhe des Industriestrompreises, der die Batterieherstellung in den USA 30 Prozent billiger macht als in Deutschland, und die staatliche Förderung. Wir dürfen hier gegenüber der Welt nicht ins Hintertreffen geraten. Daher müssen die EU wie auch Deutschland bei der Förderung und dem Strompreis mehr tun, damit es für Unternehmen attraktiv ist, sich bei uns anzusiedeln. Robert Habeck unterstützt das Projekt wirklich hervorragend, und der Bundeskanzler hat angekündigt, dass es im ersten Quartal 2023 Lösungen geben wird. Das ist genau der Zeitraum, in dem Northvolt seine Entscheidung treffen will. Ich bin optimistisch, dass sie positiv ausfallen wird.

Von Stefanie Gollasch und Christian Hiersemenzel