﻿„Gurkentruppe“: Zwei prominente Mitglieder kehren SPD und Grünen den Rücken

Kiel. Schleswig-Holsteins SPD und Grüne erleben in diesen Tagen zwei prominente Austritte. Bei den Kieler Sozialdemokraten ist es Yves-Christian Stübe (45), der von 2005 bis 2008 Landeschef der Jusos und 2013 bis 2017 Mitglied im Kieler Kreisvorstand war. Er gehörte zuletzt immer wieder zu den pointiertesten Kritikern der Landesspitze. Ähnlich scharf agiert bei den Grünen Valerie Wilms (69) aus Wedel. Sie war von 2009 bis 2017 Mitglied des Bundestags.

„Die SPD wird ihrem Auftrag in Kiel und Schleswig-Holstein nicht gerecht“, schreibt Yves-Christian Stübe wütend auf Facebook. „Ihr seid einfach schlecht!“ Kaum jemand erscheine mehr zu wichtigen Diskussionsveranstaltungen, und die AG60+, in der sich ältere Genossinnen und Genossen organisieren, habe noch nicht einmal mehr einen Vorstand. „Wer es nicht mal schafft, die eigenen Leute zu mobilisieren (...): Wie wollen diese Leute ernsthaft einen Führungsanspruch rechtfertigen?“ Stübe spricht von einer „Gurkentruppe“.

SPD: Stübe verteidigt Tovar – und legt sich mit Oppositionsführer Losse-Müller an

Aufgeregt habe er sich zum Beispiel über Kritik am ehemaligen Kieler Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar. Bei der Kommunalwahl im Mai war die SPD in Kiel nur noch drittstärkste Kraft hinter Grünen und CDU geworden. Tovar hatte daraufhin Kreischefin Gesine Stück und Landeschefin Serpil Midyatli persönliche Konsequenzen nahegelegt – was Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller in eine Retourkutsche verwandelte: Wer es in 20 Jahren versäumt habe, die SPD für die Zukunft aufzustellen, könne nicht ernsthaft einen Rücktritt fordern. Stübe reagiert empört. Losse-Müller sei ein „mit Verlaub selbstgerechter Beckenrandschwimmer, der nichts auf die Reihe bekommen“ habe, „als gemeinsam mit der Landesvorsitzenden die historisch krasseste Niederlage der SPD bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein zu organisieren“. Dass es an der Parteispitze keinerlei Selbstkritik gebe, „bekommen die Leute da draußen mit und wenden sich in Scharen ab“.

Die Nord-SPD hatte Ende 2022 etwa 15 200 Mitglieder, teilt der Landesverband mit – knapp 500 weniger als ein Jahr zuvor. Tagesaktuelle Zahlen gebe man nicht heraus.

Valerie Wilms rechnet mit den Grünen ab

Valerie Wilms trat bei den Grünen aus. Sie wirft ihren ehemaligen Parteifreundinnen und -freunden vor, „Treiber für eine woke Kulturrevolution“ zu sein. © Quelle: Uwe Paesler (Archiv)

Ärger auch bei den Grünen: Valerie Wilms hatte im Mai in Wedel ein Mandat als Ratsfrau gewonnen – allerdings für eine Wählergemeinschaft. Am Wochenende erklärte die ehemalige Bundestagsabgeordnete dem Grünen-Kreisverband Pinneberg ihren Austritt. „Insbesondere vermisse ich die Bereitschaft, eine in der breiten Gesellschaft und nicht nur in der eigenen Partei- und Führungsblase getragene Position zu den aktuellen Themen Heizungsgesetz und Flüchtlingspolitik zu finden“, schreibt sie in einer Stellungnahme.

2005, im Jahr ihres Parteieintritts, hätten sich die Grünen auf den Weg in die Mitte der Gesellschaft gemacht – „heraus aus der linksgrünen Fundi-Ecke“. Die heutigen Grünen seien dagegen „Treiber für eine woke Kulturrevolution, die gegen die Mitte der Gesellschaft gerichtet ist“. Dieses werde durch eine „irrationale, selbstzerstörerische Klimapanik“ ergänzt. „Das ist nicht mehr meine Partei.“

Die Grünen gewannen in Wedel erstmals drei Wahlkreise, erhielten 3,5 Prozentpunkte mehr als 2018 und wurden hinter der CDU zweitstärkste Kraft.

