﻿Urlaub auf Gut Deutsch-Nienhof mit Biowein und historischem Ambiente

Westensee. Würde es einen Preis für die lässigsten Gutsbesitzer in Schleswig-Holstein geben, vermutlich würden Sven von Hedemann-Heespen (66) und seine Tochter Josephine (35) gewinnen. Die beiden navigieren ihr Gut Deutsch-Nienhof bei Westensee gerade mit einer unglaublichen Leichtigkeit in die Zukunft.

Schon bei der Begrüßung fällt auf, dass die Adelsfamilie ein wenig anders tickt. Von Standesdünkel und Allüren keine Spur. Kein Siegelring, kein kariertes Sakko oder edles Polohemd. Stattdessen begrüßt uns der Hausherr in seiner täglichen Arbeitskleidung mit Weste und Jeans. „Es gibt immer viel zu tun“, sagt er grinsend.

Trotz der vielen Arbeit nimmt sich auch Josephine von Hedemann-Heespen zwischen Betriebsleitung und Stillen des jüngsten Nachwuchses unendlich viel Zeit. Ihr Mann, Tobias Gerwig (39), kümmert sich während der Gutshofführung um Sohn Fritz, der Mitte September zur Welt kam. Die beiden Töchter, Bruna (4) und Hedda (2), sind noch im Kindergarten.

Gut Deutsch-Nienhof: Ein neues Café im alten Kutschpferdestall

Erst einmal gibt es aber einen Kaffee in dem alten Kutschpferdestall. Der wurde erst kürzlich zum Café umgebaut. Mit riesigem Holztresen und gemütlichen Tischen – alles selbst geschreinert von Eschen aus dem zum Gut gehörenden, 350 Hektar großen Wald. An den Wänden hängen eigene Kunstwerke des Hausherren. Auf Regalen werden die Bioweine des hauseigenen Weinbergs präsentiert. Die Holzschnitzelanlage des Hofes sorgt für wohlige Wärme.

Advents-Glühwein im Hofcafé vor Herrenhaus-Kulisse

„Im Dezember gibt es hier an den Adventswochenenden Glühwein und Waffeln – außerdem wird das Hofcafé geöffnet sein“, sagt Josephine von Hedemann-Heespen. Ab Frühling soll das Café dann ganz öffnen. Dazu haben sie und ihr Mann sich bei seiner Tante und einem Cousin schulen lassen – eine stadtbekannte Konditorfamilie aus Badenweiler (Baden-Württemberg). „Da haben wir tolle Rezepte bekommen“, schwärmt die Gutsbesitzerin. Im benachbarten Herrenhaus wurde dafür eine hochmoderne Küche eingerichtet.

Dass Josephine von Hedemann-Heespen sich einmal so auf dem Gut Deutsch-Nienhof einbringen würde, war nicht immer klar gewesen. Sie hat noch die Brüder Clas (38), ein Tischler, und Ole (39), ein studierter Mathematiker. Clas lebt auch auf dem Gut und packt kräftig mit an. Einst prägte das Gut die konventionelle Hähnchenmast. „Aber aus moralischen Gründen wollten wir das nicht fortführen“, sagt Sven von Hedemann-Heespen.

Gut in Westensee: Ferienwohnungen und der nördlichste Biowein

So wurde aus einem einst konventionellen Betrieb in den vergangenen Jahren ein Biobetrieb mit alten Nutztierrassen, dem nördlichsten Biowein und Tourismus. Alles in Verbindung mit der schon bestehenden Forstwirtschaft. "Wir sind aber noch mitten drin in diesem Wandel", sagt die Tochter.

Deutsch-Nienhof: Von der dreiflügeligen Wasserburg zum klassizistischen Herrenhaus Das Gut Deutsch-Nienhof liegt inmitten des Naturparks Westensee. Neben dem klassizistischen Herrenhaus und einem zwölf Hektar großen englischen Landschaftspark gehören über 25 Gebäude, 350 Hektar Wald, 200 Hektar Acker und 60 Hektar Weideland zum Besitz. Seit Jahrhunderten wird in Deutsch-Nienhof Land- und Forstwirtschaft betrieben, heute verbunden mit Kultur und Tourismus. Zudem ist das Gut das nördlichste Bio-Weingut Deutschlands. Erstmals erwähnt wurde das adelige Gut bereits 1472. Im 16. Jahrhundert lebte hier die Familie von Feldherr Daniel Rantzau (1529-1569) – einem Schüler Martin Luthers. Er ließ eine dreiflügelige Wasserburg errichten, die das Fundament des heutigen Herrenhauses bildet. Im 18. Jahrhundert verlor das Haus durch mehrere Umbauten seinen Charakter als Wasserburg. Seit 1776 sitzen die von Hedemanns auf Deutsch-Nienhof – eine ungewöhnlich lange Zeit für ein einheimisches Adelsgeschlecht.

Josephine von Hedemann-Heespen hat unter anderem in Köln und Wales studiert – BWL und Umweltmanagement. Ihr Mann ist Geologe. Kennengelernt haben sich die beiden auf normalem Weg – auf einer Feier. Von Adels-Kuppel-Veranstaltungen, die es tatsächlich gibt, hält sie rein gar nichts. „Ich hätte mir doch nicht sagen lassen, wen ich heiraten soll und wen nicht.“

Gutsherr Sven von Hedemann-Heespen ist auch künstlerisch aktiv

Ihr Vater schmunzelt. Er weiß, wovon sie spricht. Auch er ging seinen ganz eigenen Weg. Nach der Bundeswehr schloss er sich einer Künstlerbewegung an. Anfang der 80er-Jahre stieg er auf dem Gut mit ein und wurde 1984 Hofbesitzer.

Vom Kutschpferdestall geht es jetzt über den Hofplatz zum Herrenhaus. Rechter Hand liegen zwei zu Ferienwohnungen umgebaute alte Gebäude. "Eingerichtet sind sie mit vielen selbst getischlerten Möbeln", sagt Josephine von Hedemann-Heespen.

Ein Seminar-Reitbetrieb gehört auf Gut Deutsch-Nienhof mit zum Betriebskonzept

Linker Hand – zwischen Verwaltungsgebäude und dem Stall mit den Truthähnen – geht es zur Reithalle, 20 mal 50 Meter groß. Auch hier wurde das Holz aus dem eigenen Wald genutzt. "Wir haben einen Seminar-Reitbetrieb", sagt die Gutsbesitzerin, die selbst einst als Vielseitigkeitsreiterin in Schleswig-Holstein Erfolge feierte. Jetzt reitet sie allerdings nur noch zum Spaß – wenn Hof, Mann und drei Kinder ihr denn Zeit lassen. "Internationale Trainer geben bei uns Kurse", sagt sie. "Die Teilnehmer reisen dazu mit ihren Pferden aus ganz Deutschland an." In den Ferienwohnungen können sie übernachten, für die Pferde ist in den Ställen und auf den Weiden Platz.

„In diesem Jahr hatten wir erstmals in der Nähe der Reitanlage ein von einem Hersteller aus Schinkel entwickeltes Pilz-Zelt mit Holzfußboden, getischlertem Bett und Komposttoilette aufgebaut“, sagt sie. Rund 20 Quadratmeter ist es groß. Ein Freund ihres Vaters hatte die Idee zum „Glamping“ – dem gehobenen Camping. „Mal schauen, ob wir das Projekt 2023 noch weiter ausbauen.“

Über Jahrhunderte wurde das Herrenhaus in Deutsch-Nienhof um- und ausgebaut

Wenig später betreten wird das weiße dreiflügelige Herrenhaus, das die Cover etlicher Bücher ziert. „Die rechte Außenwand haben wir bewusst nicht verputzt“, sagt Sven von Hedemann-Heespen. „Da sieht man, wie über die Jahrhunderte immer wieder an-, aus- und umgebaut wurde.“

Eine Menge Geld musste die Familie bisher in den Erhalt des Gebäudes, das erstmals als Wasserburg im 15. Jahrhundert erwähnt wird, investieren. Über den Seiteneingang geht es vorbei an viel Kunst. Ein Altar-Modell begrüßt den Besucher. „Entworfen von meinem Vater“, sagt Sven von Hedemann-Heespen. „Aus Bronze steht das Werk in der Westenseer St. Catharinen-Kirche.“ Daneben hängen zwei mannshohe moderne Pixel-Porträts – aus dreifarbigen kleinen Kacheln erschaffen. Der Hausherr hat die künstlerische Ader seines Vaters geerbt. „Gerade arbeite ich an Linolschnitten für ein Buch“, sagt er.

Antike Kupferstiche hängen in der Eingangshalle des Gutshauses in Deutsch-Nienhof

Durch einen Raum voller Geweihe geht es in die repräsentative Vorhalle mit Kupferstichen aus dem Nachlass von Christoph Gensch von Breitenau (1638-1732). Fünf monumentale Werke, mehr als zwei Meter hoch. Ob er nicht Angst vor Einbrechern habe? „Alles Kostbare und Zerbrechliche ist schon verkauft“, sagt Sven von Hedemann-Heespen schmunzelnd. „Sonst könnte ich auch gar nicht ruhig schlafen.“

Trotzdem ist das Herrenhaus mehr als beeindruckend. Alte Möbel, Porzellan, Kronleuchter, Standuhren und viele, viele Ahnen-Porträts. In den Räumen haben schon etliche Hochzeitsgesellschaften bis zum Morgengrauen gefeiert.

An einer der Wände hängt auch ein Porträt seines Vaters, einem charismatischem Mann, der fast wie Hardy Krüger Junior aussieht und auf dem Bild in die Ferne schaut. Einen Raum weiter wurde seine Mutter in schulterfreiem „Sisi“-Abendkleid verewigt. Atemberaubend schön. „Der Maler muss in meine Mutter verliebt gewesen sein“, sagt Sven von Hedemann-Heespen.

Die Bibliothek im Herrenhaus in Deutsch-Nienhof umfasst 12.000 Bücher

Im linken Flügel geht es schließlich durch eine feuerfeste Tür in die Bibliothek. 12 000 Bücher, viele historische Dokumente und Unterlagen finden hier auf zwei Etagen samt Empore Platz. „Da liegt noch viel Forschungsarbeit bereit“, sagt der Hausherr augenzwinkernd.

Nun kommt auch Tobias Gerwig mit Sohn Fritz wieder dazu. Das jüngste Familienmitglied hat Hunger. „Altes Land mit junger Zukunft“, murmelt Sven von Hedemann-Hespen beim Blick auf die Familie und grinst. Die Gutsgeschichte der von Hedemann-Hespen kann – so wie es aussieht – noch viele weitere Kapitel schreiben.