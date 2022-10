﻿Satiriker Imre Grimm: Lesung auf Gut Emkendorf

Aus seinem Buch „Über Leben in Deutschland – Kolumnen aus einem lustigen Land" liest Imre Grimm am 13. November auf Gut Emkendorf.

Der RND-Journalist, Autor und Satiriker Imre Grimm kommt am Sonntag, 13. November, nach Gut Emkendorf, um aus seinem Buch „Über Leben in Deutschland – Kolumnen aus einem lustigen Land“ zu lesen. In dem hat er die „besten Texte aus 15 Jahren“ gesammelt.

