﻿Zwischen Wald und See: Auf Gut Marutendorf werden Hochzeiten gefeiert

Achterwehr. Diese Geschichte wird keine leichte sein. Wie berichtet man über ein Gut, das eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat? Aber die Sorgen sind unbegründet. Mit einem offenen Lächeln empfängt uns die Hausherrin von Gut Marutendorf, Claudia von Bassewitz, und geht ganz offen mit ihrer Familiengeschichte um. „Ja“, sagt die 49-Jährige, „mein Vater war Richard Müller. Aber ich bin ich. Es ist zu leicht, mich nur auf ,die Tochter von’ zu reduzieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Presse sorgt der Millionär Richard Müller Ende der 80er-Jahre für Schlagzeilen. Im Juni 1989 wird er wegen „Verletzung des Außenwirtschaftsgesetzes“ vom Landgericht Lübeck zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. Ihm wird damals vorgeworfen, das Handelsembargo gegen den Ostblock gebrochen zu haben.

Auf die Geschäfte ihres Vaters angesprochen, zuckt Claudia von Bassewitz die Schultern und sagt diplomatisch: „Die Wahrheit hat immer zwei Seiten.“ Aber das Jahr der Verurteilung ist zukunftsprägend für die gesamte Familie. Denn 1989 erwirbt Richard Müller das Gut Marutendorf in Achterwehr.

1989 kauften die Eltern von Claudia von Bassewitz das Gut Marutendorf

„Von Hamburg zogen wir dann hier aufs Land“, erzählt Claudia von Bassewitz. „Damals war ich 16 Jahre alt.“ Eine gewaltige Umstellung. Statt Großstadtleben gibt es nun Kanu-Touren auf dem Westensee, nächtliche Spritztouren mit dem Mofa in die Nachbardörfer, Lagerfeuer im riesigen Gutsgarten. Die Ruhe und die wundervolle Natur hätten sie schon damals fasziniert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch lange hält es sie erst einmal nicht in den Weiten Norddeutschlands aus. Kaum hat sie ihr Abitur von der Kieler Waldorfschule in der Tasche, zieht es sie für ein Jahr nach Spanien. Danach geht es erneut nach Hamburg. Im Madison-Hotel wird sie zur Hotelfachfrau ausgebildet.

„Ich habe bei der Schwester vom Block-House-Besitzer Eugen Block gelernt. Sie hat uns unglaublich viel beigebracht.“ Vor allem lernt sie zu spüren, wie man Gäste glücklich macht. Das damals erworbene Dienstleister-Fachwissen lebt sie nun auf dem Gut aus.

Nach Spanien und Hamburg ging es zurück auf Gut Marutendorf

Doch zunächst einmal kommt ihr Mann ins Spiel. Durch eine Freundin lernt sie während der Ausbildung ihren Zukünftigen kennen. Ein von Bassewitz, der Spross eines alten ostpreußischen Adelsgeschlechts. „Mein Vater hat bei der Hochzeit nur scherzhaft gesagt: Man kann machen, was man will, der Adel kommt doch immer wieder aufs Gut zurück.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche berühmte Adelige wohnten einst auf Gut Marutendorf Viele berühmte Adelige lebten einst auf dem Gut Marutendorf in der Nähe des Westensees. Unter anderem die Grafen von Kielmansegg, von Schimmelmann und von Plessen. Erstmals wird das Gut 1309 erwähnt. Damals war es im Besitz der Ritter von Marute. Die Familie Marute starb im 16. Jahrhundert aus. Nachfolger wurde die Familie Rantzau. Ab dem 17. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit wechselte der Besitz mehrfach. Die Familie von Claudia von Bassewitz kaufte das Gut 1989. Im Herrenhaus ist das Standesamt von Molfsee/Achterwehr untergebracht. Eines der Nebenhäuser kann für Feiern und Seminare gemietet werden. Auch vier Ferienwohnungen gehören zum Besitz. Der weitläufige Garten ist geprägt von jahrhundertealten Eichen und Linden, die unter Denkmalschutz stehen.

Mit Mann und den drei gemeinsamen Kindern lebt sie ein paar Jahre später wieder auf Gut Marutendorf. Er ist studierter Land- und Forstwirt. Gemeinsam helfen sie ihren Eltern auf dem biologisch geprägten landwirtschaftlichen Betrieb.

Ihr Mann ist inzwischen Geschichte. Claudia von Bassewitz ist geschieden. Der Name aber blieb. „Auch weil unsere Kinder so heißen.“ Wichtig aber sei ihr der Titel nicht. „Der ist totale Nebensache. Aber immerhin gibt es keine Vorbehalte gegen diesen Namen.“

Claudia von Bassewitz übernimmt 2015 das Gut Marutendorf

Als ihr Vater 2015 stirbt, übernimmt sie den Hof. „Was rechtlich übrigens gar nicht so einfach war“, erzählt sie. „Die schleswig-holsteinische Höfeordnung sieht vor, dass das älteste Kind den Betrieb erbt.“ Doch ihr Bruder, der zuerst geboren wurde, verzichtet. Er führt das familieneigene Weingut in Südafrika. Sie muss vor den Behörden aber noch beweisen, dass sie einen landwirtschaftlichen Betrieb führen kann.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Tod ihres Vaters ist Claudia von Bassewitz nun die Herrin von Gut Marutendorf. Was so gewaltig klingt, ist oft harte Knochenarbeit und viel Organisation. 85 Hektar Wald gehören zum Besitz, dazu kommen der Ahrensee und große Teile des Westensees bis nach Wrohe samt dortigem Campingplatz.

Brillenkönig Günther Fielmann besitzt Ländereien rund ums Gut

Über nasses Gras geht es in den gut vier Hektar großen Gutspark. Von hier aus überblickt man das weitläufige Eidertal, in dem die Limousin-Rinder von Optiker Günther Fielmann grasen und Kraniche auf Nahrungssuche sind. Der Brillenkönig besitzt etliche Ländereien rund ums Gut.

„Bis in die 60er-Jahre gab es auch noch mehrere Ställe für Kühe und Schweine“, sagt Claudia von Bassewitz und schreitet voran. „Doch die wurden nach und nach abgerissen.“ So leben nur noch vier Holsteiner Pferde auf dem Gutsgelände und Easy, eine Magyar Vizsla Hündin.

Feiern auf Gut Marutendorf: Hochzeit am See in Schleswig-Holstein

Im Haupthaus wohnt Sohn Kilian (24) zusammen mit Mutter Christine (75) in einer Wohngemeinschaft. Im Untergeschoss können sich Ehepaare trauen lassen. Das Amt Achterwehr hat hier eine offizielle Standesamt-Dependance.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Besitz von Claudia von Bassewitz gehören drei weitere Gebäude, die um 1836 entstanden sind. Zum einen ist das das Verwalterhaus. Da Tochter Emma (23) derzeit in Hamburg International Business studiert, wohnt Claudia von Bassewitz hier nur noch mit Sohn Johann (16).

Nebenan liegt das ehemalige Forsthaus, das vermietet ist. Das dritte Gebäude wird für Veranstaltungen, Seminare und Hochzeiten am See genutzt. Vier Ferienwohnungen gehören dazu.

Im Herrenhaus von Gut Marutendorf werden die Brautpaare von der Ernst-Barlach-Skulptur „Die lesenden Mönche“ und einem alten Schrank aus China begrüßt. Im Nachbarraum hängt weitere Kunst. Noch spektakulärer ist allerdings der Blick in den weitläufigen Garten. © Quelle: Frank Peter

Sieht nach viel Arbeit aus. „Ist es auch“, sagt die Gutsbesitzerin lachend. „Hier gibt es immer was zu tun.“ Zwei Mitarbeiter unterstützen Claudia von Bassewitz. „Die sind schon seit Jahrzehnten bei uns.“

Gut Marutendorf: Holzverkauf-Einnahmen fließen in die Erhaltung des Hofs

Vom Gut, so sagt sie, könne man allein nur schwer leben. „Alles, was wir durch den Holzverkauf aus unseren Wäldern erwirtschaften, fließt wieder in die Erhaltung des Hofes.“ Ihren eigentlichen Lebensunterhalt verdient sie durch die Verwaltung von Immobilien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum sie sich all die Arbeit auf dem Gut überhaupt antut? Kurz überlegt sie. „Weil es sich wie Heimat anfühlt“, sagt sie. „Wenn ich die Allee zum Herrenhaus herunterkomme, habe ich jedes Mal das Gefühl, ich komme in ein Nest. Die Landschaft vermittelt mir unglaubliche Geborgenheit.“

Obwohl sie in Stade geboren wurde, in Südafrika, in England und auf Jamaika aufwuchs, fühlt sie sich hier oben in Norddeutschland verwurzelt. „Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass ich so selbstbestimmt an diesem wunderbaren Ort leben kann.“

Irgendwann, so hofft sie, wird vielleicht ihr ältester Sohn das Gut übernehmen. Die besten Voraussetzungen hat er bereits. Kilian von Bassewitz hat seinen Bachelor in Landwirtschaft bereits in der Tasche und lernt nun Zimmerer. „Aber man weiß nie, was kommt“, sagt Claudia von Bassewitz. „Das zeigt schon die Geschichte des Gutes. Freiwillig ist hier bisher niemand gegangen.“