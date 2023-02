﻿Gutachten nennt dänische Grenzkontrollen unverhältnismäßig

Ernste Themen und schöne Veranstaltungen: So wollen die Gleichstellungsbeauftragten in Eckernförde und Gettorf den Weltfrauentag gestalten. Mit mehreren Filmen, Vortrag und Mitmachaktion findet das Programm in diesem Jahr größtenteils in Präsenz statt. Eine Online-Option gibt es aber auch.