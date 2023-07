﻿Wassersportler wollen notfalls klagen

Kiel. Der Widerstand gegen einen Nationalpark Ostsee wächst. Die Wassersportverbände sprachen sich bei einer Anhörung des Landes Mitte Juli gegen ein starres Meeresschutzgebiet aus. Zudem kam ein von Park-Gegnern in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein Nationalpark in der vom Umweltministerium erwogenen Gebietskulisse (Potenzialfläche) „gleich an mehreren wesentlichen rechtlichen Voraussetzungen“ scheitern würde.

Die Anhörung der Wassersportverbände, zu der auch Segler, Kiter und Surfer eingeladen waren, wurde unterschiedlich bewertet. Freunde eines Nationalparks betonten, dass alle Verbände einen besseren Schutz der Ostsee befürwortet hätten. Park-Gegner bestritten das nicht, können sich aber allenfalls freiwillige Vereinbarungen vorstellen. „Es gab bei der Anhörung eine klare Ablehnung eines Nationalparks“, sagte der Sprecher der Initiative „Freie Ostsee Schleswig-Holstein“, Björn Brüggemann.

Berliner Gutachten gegen Nationalpark Ostsee

Brüggemann, einer der Köpfe des Park-Widerstands, steht auch hinter dem „Surf und Paddel Bündnis“, das ein Gutachten bei einer Berliner Wirtschaftskanzlei eingeholt hat. In dem 35-Seiten-Papier kritisieren die Juristen die Park-Pläne mit neuen und alten Argumenten.

Neu ist etwa der Vorwurf, dass die mögliche Parkfläche nicht wie im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehen „weitgehend unzerschnitten“ ist, weil etwa die Zufahrt zum Kieler Hafen ausgespart wurde. Bemängelt wird zudem, dass der Sund zwischen dem Festland und Fehmarn ein möglicher Teil des Schutzgebietes ist, obwohl die Sundbrücke eines Tages durch einen Tunnel ersetzt werden soll. Die Juristen verweisen zudem auf die Landesplanung, die eine touristische Nutzung zahlreicher Abschnitte der Ostseeküste vorsieht.

Bund regelt Wassersport

In dem Gutachten werden auch bereits bekannte Punkte problematisiert. So kann das Land zwar einen Nationalpark einrichten, aber die für Wassersportler wichtigen Befahrensregeln nicht erlassen. Zuständig dafür ist wie bei allen Bundeswasserstraßen letztlich das Verkehrsministerium in Berlin.

Brüggemann will mit dem Gutachten einen Nationalpark notfalls vor Gericht verhindern. „Das Prestigeprojekt Nationalpark Ostsee ist unausgegoren, entzieht den Menschen vor Ort Teilhabemöglichkeiten und verändert nicht den schlechten Gesamtzustand der Ostsee.“

Kieler Umweltminister Tobias Goldschmidt prüft

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) reagierte gelassen. Das Gutachten werde geprüft. „Es wundert mich aber schon, dass Rechtsgutachten geschrieben werden, bevor etwas Konkretes auf dem Tisch liegt.“

KN