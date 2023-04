﻿Gutachten: Krankenhausreform nicht verfassungsgemäß

Die Vorschläge zur Krankenhausreform verstoßen nach einem Gutachten gegen die in der Verfassung verankerte Gesetzgebungskompetenz der Länder. Das sagt Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) dazu.

Notaufnahme am UKSH in Kiel: Universitätskliniken sollen im Zuge der Reformpläne zur dritten und höchsten Versorgungsstufe in der Krankenhauslandschaft zählen.

Kiel. Die geplante Krankenhausreform des Bundes gerät ins Holpern. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat am Donnerstag zusammen mit ihren Kollegen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen ein Rechtsgutachten vorgestellt, laut dem das Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht verfassungskonform ist. Die Gesetzgebungskompetzenz liege nicht beim Bund, sondern bei den Ländern.

Gutachten: Bund hat keine Gesetzgebungskompetenz für Krankenhäuser

Die unionsgeführten Ministerien hatten den Augsburger Verfassungsrechtler Professor Ferdinand Wollenschläger beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Es ist 144 Seiten stark geworden. Bei der Vorstellung in Berlin sagte Wollenschläger, dass den Ländern bei einer Reform der Kliniklandschaft „kraft Verfassungsrecht“ eigenständige und umfassende Gestaltungsspielräume bleiben müssten. Der Bund hat demnach keine Gesetzgebungskompetenz für Krankenhäuser. Vielmehr habe er im Krankenhauswesen nur „eine partielle“ Zuständigkeit, hieß es. Mit anderen Worten: Der Bund kann hier nicht „durchregieren“.

Genau an diesem Punkt hatte sich der Konflikt zwischen Bund und Ländern entzündet. Kerstin von der Decken stellte am Donnerstag nicht die Notwendigkeit einer Umstrukturierung infrage. Sie unterstrich aber, dass die geplante Reform nach derzeitigem Stand nicht nur die Krankenhausfinanzierung neu regeln, sondern durch Vorgaben zur Krankenhausplanung auch „massiv in die Planungshoheit der Länder“ eingreifen würde. Das bisherige Konzept der Bundesregierung müsse darum korrigiert werden, forderten die drei Minister gemeinsam.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant unter anderem eine Absenkung der umstrittenen Pauschalen, die Kliniken pro Fall bekommen. Das soll Anreize senken, möglichst viele Patienten zu behandeln. Im Gegenzug sollen die Kliniken feste Beträge für das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik bekommen. Die Reform soll wirtschaftlichen Druck von den Häusern nehmen.

Ziel ist es zudem, dass sich kleinere Kliniken mit niedrigerem Versorgungslevel auf eine Grundversorgung konzentrieren, während schwierigere Eingriffe vor allem in großen, spezialisierten Kliniken erfolgen sollen.

Von der Decken: Vorschläge bergen „Risiko einer Unterversorgung ländlicher Regionen“

Sollte das Konzept so bleiben, drohten jedoch negative Folgen für die Krankenhaus-Versorgung von Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein, so von der Decken. Im Fokus steht die Sorge vor einer zentral gesteuerten Neuordnung der Kliniklandschaft mit massiven Nebenwirkungen auch im nördlichsten Bundesland, bei der die Ministerin „das Risiko einer Unterversorgung ländlicher Regionen“ sah.

Justiz- und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) wehrt sich gegen ein „Durchregieren" des Bundes bei der geplanten Krankenhausreform.

Auch Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, warnt vor möglicherweise fatalen Folgen: Beschränkte Leistungsspektren, womöglich ganze Häuser vor dem Aus – „je kleiner die Klinik, desto größer die Gefahr“.

Geburtshilfe in SH: Nach derzeitigen Reformplänen drohen massive Einschnitte

Auch in der Geburtshilfe drohe ein Kahlschlag. „Gut die Hälfte der jetzt noch bestehenden geburtshilflichen Stationen müsste geschlossen werden“, so Reimund. Darum wollten die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein – viele haben massive finanzielle Probleme, leiden zudem unter Fachkräftemangel – keine Automatisierung bei der Reform, sondern individuell in der Region berücksichtigt werden.

Garg fordert jetzt „konstruktive Vorschläge“ Auch aus der Opposition gab es Reaktionen zum Gutachten. Kerstin von der Deckens Vorgänger Heiner Garg (FDP) kommentierte das Gutachten so: „Es ist schön, dass jetzt alle noch mal schwarz auf weiß haben, dass die Länder für die Krankenhausplanung zuständig sind. Das war aber vorher schon klar“. Dies mache die Pflicht der Landesregierung, endlich ihre Hausaufgaben zu machen und die Reform intensiv zu begleiten, „nur noch deutlicher“, so Garg. Von der Ministerin erwarte er, „dass sie sich nicht damit begnügt, im Hinblick auf die Zuständigkeit der Länder bei der Krankenhausplanung recht gehabt zu haben, sondern dass sie sich mit einem konstruktiven Verfahrensvorschlag zur Umsetzung der dringend erforderlichen Reform einbringt“.

Auch Reimund sieht sich durch das neue Rechtsgutachten in der Auffassung bestätigt, „dass die Reformpläne der Regierungskommission in der vorgelegten Form nicht funktionieren, weil sie in die Gesetzgebungs- und Planungskompetenz der Länder eingreift“.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat allerdings bereits angekündigt, die Vorschläge der Regierungskommission nicht eins zu eins umsetzen zu wollen, sondern die Reform gemeinsam mit den Ländern zu erarbeiten. Im Sommer soll demnach ein Gesetzentwurf vorliegen. Und der wird nach Einschätzung von Patrick Reimund „mit Sicherheit das Gutachten berücksichtigen“.