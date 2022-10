﻿Gute Apfelernte in Schleswig-Holstein: Was sich aus dem Obst machen lässt

Tonnenweise Äpfel werden in der Mosterei der Obstquelle Schwentinental derzeit verarbeitet – kein Wunder, denn die Apfelernte fällt in Schleswig-Holstein sehr gut aus. Doch nicht alle Sorten sind schon pflückreif. Und wenn doch, sind sie noch nicht unbedingt zum Essen geeignet – die Unterschiede.

Schwentinental. Hochbetrieb in den Mostereien Schleswig-Holsteins: Saft aus dem eigenen Obst kommt offenbar wieder in Mode. Der Andrang ist enorm, denn die Apfelernte ist in vollem Gang – und sie verspricht, sehr gut zu werden. Wer keine eigenen Bäume im Garten hat, kann trotzdem profitieren, sagen Experten.

Auf dem idyllisch gelegenen Hof der Obstquelle Schuster in Schwentinental geht es an den Wochenenden derzeit Schlag auf Schlag. Aus der gesamten Region fahren Menschen mit ihrer Ernte vor und laden sie in große Holzkisten ab, damit daraus Saft gemacht werden kann. Sonntags ist besonders viel los. Bettina Watermann und Hermann Jahnke sind deshalb schon am Sonnabend vor Ort, an diesem Tag hat die Obstquelle noch eher freie Kapazitäten.

„Wertschätzung für das eigene Obst steigt“

Die beiden haben rund 420 Kilogramm mitgebracht, die sie von den Apfelbäumen auf ihrem Hof in Dersau geholt haben. Hermann Jahnke freut sich über die enorme Menge, denn Saftnachschub ist wieder nötig. Im vergangenen Jahr trug das gute Dutzend Bäume zu wenige Früchte. „Deshalb waren wir zuletzt vor zwei Jahren hier. Von den 200 Litern Apfelsaft haben wir den letzten Drei-Liter-Beutel gerade geöffnet“, berichtet Bettina Watermann.

Bis zu 250 Liter können sie nun in wenigen Tagen erwarten, damit wäre der Vorrat erst einmal wieder aufgefüllt. Seit zehn Jahren nutzt das Paar nun schon seine alten Sorten wie Stina Lohmann oder Landsberger Renette, um daraus Saft und andere Produkte zu machen. „Das Bewusstsein für Lebensmittel ist uns wichtig“, sagt Bettina Watermann. Diese Einstellung nimmt offenbar zu, denn auch Obstquelle-Inhaberin Doris Schuster stellt eine wachsende Nachfrage fest – gerade von jungen Familien.

„Die Wertschätzung für das eigene Obst steigt, viele wollen etwas daraus machen“, sagt sie. Dafür müssen es noch nicht einmal große Mengen sein. Kunde Hendrik Frommhold aus Kiel etwa hat dieses Mal nur 23 Kilogramm Äpfel dabei. „Das war der Rest von unseren Bäumen“, sagt er. Daraus lohnt es kaum, eigenen Most herzustellen. Mit einer Gutschrift kann der junge Vater aber vergünstigt Saft aus dem Hofladen der Schusters kaufen. Dort gibt es auch frisches Obst sowie unter anderem Wein, Marmelade, Chutneys und Trockenobst.

Nicht überall in Schleswig-Holstein fällt die Ernte gleich gut aus

Der Familienbetrieb von Doris Schuster baut auf rund sieben Hektar verschiedene Obstsorten an, vor allem Äpfel. "Die Ernte unserer Hauptsorten wie Rubinola, Santana, Elstar und Holsteiner Cox ist durch, andere Sorten wie Glocken- und Ontarioapfel kommen noch", erklärt die Gärtnermeisterin. Der Ertrag fällt jedoch nicht ganz so gut aus – durch die Lage im Tal hatte sie es im Frühjahr mit Spätfrost zu tun bekommen.

Tatsächlich hängt das Wachstum stark vom Standort ab. „Die Äpfel haben in diesem Jahr etwas unter der Trockenheit gelitten“, sagt Joachim Reinig, Sprecher der Landesgruppe Hamburg und Schleswig-Holstein im Pomologen-Verein. „Aber in den vergangenen sechs Wochen hat es genug geregnet, sodass es in der Summe wieder stimmt. An meinen Bäumen in Boizenburg habe ich so viel wie nie gehabt.“

Reinig zufolge tritt vermehrt das Phänomen auf, dass die Früchte Sonnenbrand aufweisen – braune Flecken, zum Teil so groß wie ein Zwei-Euro-Stück. „Für den Verzehr oder zum Pressen macht das aber nichts, die Stellen dürfen nur nicht matschig werden“, sagt er. Pflückreif sind Äpfel laut dem Experten, sobald sie sich leicht vom Ast abdrehen lassen.

Pomologen-Verein nimmt Sortenbestimmung vor

Nicht alle Sorten seien gleich essreif, viele müssten noch gelagert werden, um Zeit zum Umwandeln der Zuckerstoffe zu haben. "Sonst sind sie vielen Menschen zu sauer." Wer nicht weiß, welche Sorte im heimischen Garten wächst, könne sich an die Experten unter www.pomologen-verein.de wenden. "Interessenten können uns zwei bis drei Äpfel zur Sortenbestimmung zuschicken", so Reinig. Die Gebühr betrage im Erfolgsfall zehn Euro. Zufallssämlinge lassen sich ihm zufolge nicht bestimmen.

Obstbauern ernten 15.000 Tonnen Äpfel Die Obstbau-Branche spricht von einer guten Apfelernte: „Wir rechnen mit einem Plus von drei Prozent gegenüber den Vorjahren“, sagt Matthias Görgens, stellvertretender Leiter der Obstbauversuchsanstalt Jork im Alten Land, die auch für Schleswig-Holstein zuständig ist. Örtlich sei es im Sommer zum Teil sehr heiß gewesen, sodass dort zusätzliche Bewässerung notwendig wurde. Die 51 Betriebe mit eine Anbaufläche von 360 Hektar erwarten Görgens zufolge eine Ernte von bis zu 15.000 Tonnen. Zum Vergleich: Das traditionelle Anbaugebiet Altes Land südlich der Elbe zwischen Cuxhaven und Hamburg umfasst 9.500 Hektar. Die rund 500 Betriebe erwarten einen Ertrag von 320.000 Tonnen. Die schleswig-holsteinischen Obstbauern nutzen deren Erzeugerorganisationen, etwa Elbe-Obst und die Marktgemeinschaft Altes Land. Rund ein Drittel der Ernte geht als Tafeläpfel in die Supermärkte, der Rest wird Görgens zufolge versaftet. Rund 15 Prozent ihrer Produkte vermarkten die Obstbauern jedoch direkt. Gestörte Warenströme durch Krieg in der Ukraine betreffe auch Äpfel. Polen als größter Erzeuger Europas liefere nicht mehr nach Osten, sodass billige Importe die heimischen Erzeuger unter Druck setzten.

Neben dem Mosten empfiehlt Reinig, unversehrte Exemplare kühl und dunkel einzulagern, um auch über den Winter etwas davon zu haben. Viel länger halte sich eingemachtes Obst. Auch Trockenobst in Scheiben sei leicht herzustellen. „Das ergibt gesunden Naschkram für den Fernsehabend.“

Wer keinen Garten habe, gelange leicht an regionales Obst: über Hofläden, Wochenmärkte oder auch über die Initiative Mundraub, die im Internet Standorte von öffentlich zugänglichen Bäumen und Sträuchern nennt. „Wir arbeiten auch direkt mit einigen Famila- und Edeka-Märkten in der Region zusammen“, sagt Doris Schuster aus Schwentinental.