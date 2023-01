Gute Freunde kann keiner trennen

Heute im Newsletter: Gewissenskonflikte vor dem Spiel Deutschland-Norwegen bei der Handball-Weltmeisterschaft. Wieso das Mobilfunknetz in Schleswig-Holstein noch viele Lücken hat. Und: Kiels Stadtbaurätin Doris Grondke träumt von einer autofreien Kiellinie.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schalten Sie heute um 20.30 Uhr auch ein, wenn die Nationalmannschaften von Deutschland und Norwegen bei der Handball-Weltmeisterschaft aufeinander treffen? Die Partie verspricht ein gerüttelt Maß an Spannung. Nicht nur sportlich - sondern auch zwischenmenschlich.

Denn die beiden Spieler Rune Dahmke (Deutschland) und Sander Sagosen (Norwegen) sind mit den Schwestern Stine und Hanna Oftedal liiert bzw. verheiratet. Sagosen verspricht: „Wir kämpfen am Montag wie die Schweine – und danach sind wir wieder Brudis.“

Auf dem Papier ist sie schon sehr gut, die Mobilfunkversorgung in Schleswig-Holstein. Doch in der Praxis sieht es oft anders aus. Der Netzausbau kommt nicht so schnell voran wie erwartet. Woran das liegt und wieso die Netzbetreiber die Schuld nicht bei sich sehen, weiß mein Kollege Ulrich Metschies.

Kiellinie, Holstenstraße, Schulbau: Nach ihrer Wiederwahl in der Ratsversammlung in Kiel blickt Stadtbaurätin Doris Grondke nach vorn. Neben einer fertig sanierten Holstenstraße verspricht sie im Interview mit meinen Kollegen Michael Kluth und Kristian Blasel bis 2029 große Fortschritte an der Kiellinie – und hat auch eine klare Position zur Frage der Autofreiheit.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: Uwe Paesler

Mit einer großen Benefiz-Tanzshow im Audimax in Kiel möchte die Tanzschule K-System aus Kiel auf das Thema Kinderarmut aufmerksam machen. Sämtliche Gewinne der Show gehen an die Kieler Initiative gegen Kinderarmut und die Kieler Ukraine-Hilfe.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

