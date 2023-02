Gute Nachricht von der Truppe: Wir dürfen ausschlafen

Wer die Grundausbildung erfolgreich überstehen will, muss auch körperlich fit sein. Ein bisschen mehr Schlaf ist da nicht verkehrt. Die Bundeswehr verschiebt deshalb in einem Pilotprojekt den Dienstbeginn, damit sich Rekruten besser eingewöhnen können.

die in vieler Hinsicht leidgeplagte Bundeswehr hat nicht nur mit fehlender Munition und kaputtem Gerät zu kämpfen. Ein besonderes Problem ist der fehlende Nachwuchs, wie Generalinspekteur Eberhard Zorn bei einem Besuch in Kiel am Donnerstagabend berichtete. Verschärfend komme dabei die hohe Abbrecherquote hinzu. Das bedeutet: Von denjenigen, die zumindest schon mal eine Ausbildung zum Soldaten beginnen, suchen viel zu viele schon nach einigen Wochen wieder das Weite. Einer der vielleicht überraschendsten Gründe: Die jungen Frauen und Männer sind das frühe Aufstehen nicht gewohnt. Morgens um 5 Uhr vom Feldwebel aus dem Schlaf gerissen zu werden, macht aus ihrer Sicht nicht den geringsten Sinn. Was tun? Ganz einfach! Die Bundeswehr hat sich zu einer pragmatischen Lösung entschlossen. Das Ganze heißt Projekt 0800. Wer mal bei der Bundeswehr war, ahnt, was damit gemeint ist. Dienstbeginn erst um 08:00 Uhr. Auspennen beim Bund. Zumindest testweise. Wer hätte das gedacht?

Für Hundebesitzer ist es ein Albtraum. Nachdem sich die Meldungen über Giftköder im Kieler Raum gehäuft hatten, sind wir dem heimtückischen Treiben nachgegangen - und waren fassungslos, zu welchen Methoden Hundehasser greifen. Eine wirkliche Erklärung, warum jemand Gift oder Rasiermesser in den Ködern versteckt, haben wir nicht gefunden - aber dafür die Labradorhündin Wilma, die großes Glück hatte.

Am Wochenende wird es spannend für die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein. Am Sonnabend kommen die Genossen zu einem zweitägigen Parteitag in Husum zusammen, um einen neuen Landesvorstand zu wählen und sich für die bevorstehende Kommunalwahl zu rüsten. Die Landesvorsitzende Serpil Midyatli tritt erneut an und muss nicht einmal einen Gegenkandidaten fürchten. Dennoch ist die Wahl nicht unspannend. Das Ergebnis wird auch einen Rückschluss darauf erlauben, wie viel Rückhalt die Parteichefin nach der krachend verlorenen Landtagswahl noch hat. Der Sonntag gehört dann dem Bundeskanzler. Olaf Scholz - permanent im Krisenmodus - wird in Husum sprechen. Unmittelbar danach reist er weiter nach Neumünster, wo er am Trauergottesdienst für die Opfer der Messerattacke von Brokstedt teilnehmen wird.

Die beschädigte Olympiabrücke in Kiel wird ab März repariert. Dabei werden innen und außen Arbeiten stattfinden © Quelle: Frank Behling

Der Fahrplan für die Reparatur der beschädigten Holtenauer Hochbrücken in Kiel steht: Starten sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke im März. Doch bis der Verkehr wieder wie gewohnt über beide Brücken fließen kann, wird es noch einige Monate dauern. Mehr dazu finden Sie hier.

