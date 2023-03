Gute Nachrichten für Pendler, schlechte Nachrichten für Eltern

Die Vollsperrung der B404 wird früher als erwartet aufgehoben - das wird vor allem Pendler freuen. Wenig Freude dürfte hingegen bei Kita-Eltern aufkommen. Morgen wollen Erzieherinnen streiken. Diese und weitere Nachrichten lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

In Schleswig-Holstein und Kiel bleiben am Mittwoch einige Kitas zu. Die Erzieherinnen streiken.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn das mal keine Sensation ist! Eine Baustelle, die nicht so lange dauert wie angekündigt... Auf der B404 zwischen Nettelsee und Kleinbarkau tritt das tatsächlich ein. Bereits ab Donnerstag können Verkehrsteilnehmer und Pendler die Straße wieder nutzen. Die Vollsperrung wird über eine Woche früher als angekündigt aufgehoben.

Eher verhalten dürfte die Stimmung bei Kita-Eltern sein. Wer seine Kinder beispielsweise in einem Kindergarten der Stadt Kiel oder der Awo hat, dürfte morgen vor verschlossener Tür stehen. Die Beschäftigten wollen streiken, um in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck zu erhöhen. Die Erzieherinnen fordern eine bessere Bezahlung. Anne Holbach und Christoph Rohde berichten:

Mancher von Ihnen dürfte vielleicht schon einmal Beerpong gespielt haben. Das Trinkspiel, bei dem ein kleiner Ball in einen mit Alkohol gefüllten Becher des gegnerischen Teams geworfen werden soll. Bei einem Treffer muss der Gegner den Becher leeren ... Dass das Spiel nicht nur Freizeitcharakter hat, will Turbine Mözen unter Beweis stellen. Der kleine Verein spielt bereits mit zwei Teams in der Beerpong-Bundesliga. Ganz seriös ... Mehr dazu lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der aufziehende Sturm hat im Kieler Süden einen Baum auf die Straße geweht. Am Dienstagmorgen waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz. © Quelle: Frank Behling

In Kiel hat der Sturm zum Glück nur zu kleineren Schäden geführt. In der Straße Grot Steenbusch stürzte am Dienstagmorgen ein Baum auf die Straße. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.