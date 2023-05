Gute Noten, schlechte Noten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

den Kieler „Tatort“ - entweder man liebt ihn, oder man hasst ihn. Die Erstausstrahlung von „Borowski und die große Wut“ mit Axel Milberg und Almila Bagriacik lockte am Sonntag zur Primetime um 20.15 Uhr 8,67 Millionen (29,7 Prozent) Menschen vor die Fernsehgeräte. Der Spitzenwert des Abends! Doch längst nicht alle finden lobende Worte für einen der letzten Fälle des TV-Kommissars Klaus Borowski. Lesen Sie selbst!

Wenn Sie den Kieler „Tatort“ auch gesehen haben - welche Schulnote würden Sie vergeben? Über 860 Personen haben mittlerweile auf KN-online.de abgestimmt. Tendenz: Befriedigend bis ausreichend.

Kein Vergleich zu den Abschlüssen in Schleswig-Holstein. Immer mehr Schülerinnen und Schüler legen ein 1,0-Abi hin. Da kommt unweigerlich die Frage auf: Was ist das Abitur noch wert? Erste Unis erwägen bereits Zusatz-Tests, um der Noteninflation entgegenzuwirken. Denn Hochschullehrer merken längst, dass in manchen Fächern die Kompetenz abgenommen hat. Beziehungsweise stellen eine Ungerechtigkeit fest, wenn 1,1-Abiturienten keinen Medizinstudienplatz mehr bekommen. Anne Holbach berichtet und kommentiert:

Wo wir schon beim Einstieg ins Studentenleben sind: Mancher verdient sich in seiner Freizeit ein paar Euros dazu. Wie etwa Raoul von Villebois, der einen außergewöhnlichen Studentenjob in Kiel hat. Jonas de la Chaux hat ihn bei seiner Arbeit besucht:

Wer die Tage in den Himmel schaut, dürfte immer wieder mal Hubschraubergruppen am Himmel entdecken. Britische Helikopter und Black Hawks aus den USA sind derzeit auf dem Weg zu Militärmanövern in Skandinavien. Ein kleiner Vorgeschmack auf Juni, wenn die Nato die große Militärübung „Air Defender 2023″ im deutschen Luftraum durchführt und Hohn bzw. Jagel als Hauptstandort dienen ...

Hier blüht der Raps an der Ostseeküste bei Schmoel in Ostholstein im Kreis Plön. © Quelle: Frank Peter

Überall in Schleswig-Holstein blüht es in strahlendem Gelb – die Rapsfelder entfalten zu dieser Jahreszeit ihre volle Pracht. Schicken Sie uns Ihre schönsten Rapsfotos (zum Upload)! Wir veröffentlichen die besten Einsendungen in einer Fotostrecke. Zum Artikel.

