﻿Gutes Wetter sorgt für Ausflugsverkehr und volle Fähren am Vatertag

Kiel. Der Himmelfahrtstag hat viele Menschen in Schleswig-Holstein ins Freie gelockt. Volle Straßen, Strände und Schiffe waren die Folge. Das Ausflugswetter lud aber auch zu Radtouren an die Küste ein. An der Lübecker Bucht und der Eckernförder Bucht waren viele Parkplätze bereits um 12 Uhr belegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zum Nachmittag hatten aber die Leitstellen im Land keine größeren Einsätze zu bearbeiten. „Die Lage ist hier wirklich noch überschaubar“, hieß bei Polizei und Feuerwehr.

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel hatte erstmals zu einem Vatertag für den Fährdienst drei ihrer Neubauten im Einsatz. Die „Gaarden“, „Wik“ und „Friedrichsort“ übernahmen den Fährdienst zwischen Kiel-Schilksee, Laboe und dem Bahnhof.

Fördeschifffahrt am Vatertag 2023: Nachfrage größer als die Kapazität

Die Nachfrage war dabei größer als die Kapazität. „Die Schiffe sind voll. Am Bahnhof mussten wir sogar Leute stehenlassen“, so Marco Josefus, Betriebsleiter der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl die neuen Schiffe im Vergleich zu den Vorgängermodellen mehr Fahrräder mitnehmen können, gerieten sie am Donnerstag an die Kapazitätsgrenze. „Wir haben deshalb auf den Schiffen das Personal aufgestockt“, so Josefus. Pro Fähre können 300 Passagiere und 40 Zweiräder befördert werden.

Aber auch die Zahl von Gruppen junger Männer war an Vatertag auf den Fördeschiffen deutlich größer als an normalen Wochenendtagen. Die Fahrt an den Strand nach Laboe wurde dabei genutzt, um sich für den Nachmittag in Stimmung zu bringen.

In den Orten an der Eckernförder Bucht und in Strande kam es in erster Linie zu Verkehrsproblemen durch falsch geparkte Autos und ein hohes Verkehrsaufkommen.

Lesen Sie auch

Ab Mittag erhöhten die Einsatzkräfte der Polizei die Präsenz. Zusätzliche Kräfte sind an den Küstenorten in Schleswig-Holstein sowie in den Städten aktiv. In Kiel liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Kiellinie und Schrevenpark.

KN