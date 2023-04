Gutes Wetter, volle Straßen

Vorsicht Reiseverkehr: Schon am Gründonnerstag wird mit Staus gerechnet. Die U17 ist reif fürs Museum. Ein Elfjähriger aus Heikendorf mischt die Darts-Szene auf. Mehr zu diesen Themen in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel. Aber dieser gibt nun wirklich zu denken. Ausgerechnet heute, als der erste Spatenstich für den Neubau der Rader Hochbrücke gefeiert sollte, krachte ein Lastwagen in einer Baustellenbarrikade. Ergebnis: Autobahn inklusive Hochbrücke voll gesperrt. Der Spaten wurde trotzdem in die Hand genommen. Der Ersatz für die in Jahre gekommene Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal wird jetzt gebaut. Der querliegende Laster bewies aber einmal mehr, wie schnell hier ein Nadelöhr entstehen kann.

Mit Staus auf den Autobahnen ist ab morgen ohnehin zu rechnen - warnt der ADAC. Denn bereits am Gründonnerstag rollt der Reiseverkehr. Viele werden das Osterwochenende für einen kleinen Urlaub an der Küste nutzen. Vor allem an Nord- und Ostsee und auf den Inseln melden Hotels und Pensionen eine gute Auslastung. Im Landesinneren können aber auch Kurzentschlossene noch Glück haben. Sollte es nicht klappen: Man kann ja auch mal die nähere Umgebung auf dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden.

In den vergangenen Tagen haben wir viel über die Marine berichtet - etwa über die Spezialkräfte in Eckernförde, die deutlich verstärkt werden sollen und die zudem gerade einen ihrer größten Auslandseinsätze in Niger beendet haben. Die militärische Laufbahn eines U-Bootes neigt sich dagegen dem Ende zu. U17 ist so langsam reif fürs Museum.

Diese Geschichte könnte vielleicht ein Anlass sein, am Wochenende im Keller nach der alten Darts-Scheibe zu suchen. Dass der Sport mit den kleinen Pfeilen schon lange nicht mehr nur in dunklen Kneipen ausgeübt wird, ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. Die Stars der Szene füllen große Hallen - auch bei uns. Lesenswert ist da die Geschichte über Nicardo Pieper. Der junge Heikendorfer ist ausgesprochen treffsicher und mischt auch bei den Herren schon sehr erfolgreich mit - dabei ist er erst elf Jahre alt.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die Schleibrücke in Lindaunis ist wieder per Schiff passierbar. © Quelle: Frank Peter

Ihren 100. Geburtstag hat sie nicht mehr erlebt. Ein Schwimmkran hat den beweglichen Teil der historischen Klappbrücke aus dem Jahr 1924 bei Lindaunis demontiert. Ab Freitag können Schiffe die Schlei wieder durchgängig befahren. mehr dazu finden Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten





Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen





Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Stefanie Gollasch, Chefredakteurin

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.