﻿Zu Gast auf Gut Wittmoldt – Kunst, Urlaub und Therapie mit Pferd

Die Historie des Gutes Wittmoldt

Wittmoldt kann auf mehr als 700 Jahre Geschichte zurückschauen, in einer Urkunde von 1281 wird ein Marquard von Wotmolt erwähnt. Wotmolt bezeichnet eine Tiefe im Fluss. Die Insel im Kleinen Plöner See wurde 1756 durch die Aufschüttung eines Dammes zur Halbinsel. Von 1797 bis 1799 soll der französische General Gilbert Motier de Lafayette in Wittmoldt und Lehmkuhlen gelebt haben. 1863 begann der Bau der Straßenverbindung nach Plön und damit das Ende der Fähre, die jahrhundertelang Wittmoldt mit Dörnick (und damit mit Plön) über die Schwentine verband. 1867 erfolgte die preußische Annexion der Herzogtümer, Wittmoldt wurde Teil des neu gebildeten Kreises Plön. 1891 erwarb der Ur-Ur-Urgroßvater der heutigen Eigentümer, Philipp und Mareike Sartory, das Gut mit seinen Meiereihöfen Güstorf und Eichhorst. 1895 wird das Gutshaus gebaut. 1988 wird das Gut von Amelie und Rüdiger von Bülow-Sartory geführt und geleitet. Der Fokus liegt auf der Restauration und Erhaltung der Gutsanlage und den Gebäuden. Mit den Pferden und dem Einrichten eines Therapeutischen Reitbetriebes schließt sich das Kapitel Landwirtschaft im klassischen Sinne – die Anlage erlebt den Start einer Neuausrichtung. 2021 haben Philipp und Mareike Sartory den Betrieb Gut Wittmoldt übernommen.