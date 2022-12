Habeck-Delle, ein grausiger Nikolaus und Präsente von der Polizei

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Branche der Erneuerbaren Energien liegen die Nerven blank. Der Hauptgrund: die geplante Gewinnabschöpfung. Durch sie sollen auch Erzeuger von Ökoenergie zur Finanzierung der Strompreisbremse herangezogen werden, so will es das grün geführte Klimaschutzministerium in Berlin. Die Abschöpfung, warnte die Branche heute in Kiel, torpediere die Wirtschaftlichkeit neuer Anlagen. Von einer drohenden „Habeck-Delle“ beim Ausbau der Erneuerbaren ist bereits der Rede. Mein Kollege Ulrich Metschies weiß mehr.

Apropos Energie: Wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger Sorgen machen, wegen explodierender Heizkosten in den nächsten Wochen in ihren Wohnungen zu bibbern, sieht man aktuell beispielsweise in Henstedt-Ulzburg. Vor einer Woche gestattete die Gemeinde, dass im Wald Bruchholz für den heimischen Kamin gesammelt werden darf. Heute ist diese Erlaubnis bereits wieder einkassiert worden. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Bleibt zu hoffen, dass die düstere Prognose der heutigen Bauernregel falsch liegt: Regnet‘s an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus.

Deutlich freundlicher gestimmt als das Wetter waren heute die Polizisten in Kiel. Beamte des 2. Reviers verteilten bei einer Verkehrskontrolle in der Kieler Holstenstraße kleine Präsente – sofern das Fahrverhalten vorbildlich war. Die Begründung: Man wolle den Nikolaustag nutzen, um auch einmal richtiges Verhalten zu belohnen.

Kappa ist fünf Jahre alt und eigentlich quietschfidel – wenn nicht sein Handicap wäre. Der Hund, der zurzeit im Tierheim Henstedt-Ulzburg lebt, kann seine Hinterläufe kaum bewegen. Der Erlös der Tierbescherung am Wochenende soll in die Physiotherapie fließen.

