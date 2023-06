Geht es um Sprachförderung von Kindern auf dem Sprung in die Grundschule, handelt Schleswig-Holsteins schwarz-grüne Landesregierung nicht ausreichend: Zu diesem Schluss kommt Martin Habersaat, Bildungspolitiker der SPD im Kieler Landtag. Lohnenswert sei zudem ein Detail: der Migrationshintergrund.

Kiel. „Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein entscheidender Zeitpunkt für die Bildung unserer Kinder“: Kurz vor Ende des Schuljahrs hat der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat, Schleswig-Holsteins schwarz-grüner Landesregierung am Donnerstag ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Er warf den zuständigen Ministerinnen vor, sich um diese Phase der frühkindlichen Entwicklung nicht ausreichend zu kümmern. Auf diese Weise würden aber Defizite zugelassen, die sich in Grundschuljahren kaum noch aufholen ließen.