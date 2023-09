﻿Schleswig-Holstein: Plätze für Freiwilligen-Dienste könnten sich halbieren

Kiel. Am Freitag beginnen Tausende junge Menschen ihren Freiwilligendienst in Schleswig-Holstein. Die meisten wollen ein Jahr lang in der Pflege, in Kitas, Krankenhäusern, Schulen und in der Behindertenhilfe arbeiten. Doch schon im kommenden Jahr könnte die Zahl derjenigen, die für ein Taschengeld wichtige Hilfe leisten, deutlich sinken. Denn der Bund will die Zuschüsse für die pädagogische Begleitung im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfreiwilligen-Dienst (BFD) um 24 Prozent (78 Millionen Euro) kürzen. 2025 soll der Etat noch einmal um zwölf Prozent schrumpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Träger im Land warnen, dass damit ein Großteil der knapp 3000 Stellen wegfallen könnte. „Die geplante Einsparung hätte drastische Auswirkungen auf Schleswig-Holstein und würde zu einem Kahlschlag in diesem wichtigen sozialen Bereich führen“, sagt Torsten Geerdts, Präsident des DRK- Landesverbandes. „Wir müssten vielen jungen Menschen absagen und würden viele helfende Hände verlieren.“ Statt 206 könnte das DRK nur noch 79 Freiwillige betreuen.

Die Hälfte der 1500 FSJ-Stellen und zwei Drittel der 1400 BFD-Plätze im Land könnten entfallen

Auch der stellvertretende Präsidiumsvorsitzende der Awo Schleswig-Holstein, Kai Bellstedt, äußerte sich mit Besorgnis: „Der Vorschlag der Bundesregierung gefährdet nicht nur die Vielfalt und Qualität der Freiwilligendienste, sondern auch das soziale Engagement und die Integration von jungen Menschen in unsere Gesellschaft.“ Zurzeit betreue das Awo-Landesjugendwerk 300 FSJler, jede vierte Stelle würde entfallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Miriam Meschke vom Paritätischen Wohlfahrtsverband SH bedrohen die Kürzungen jeden zweiten FSJ-Platz und mehr als zwei von drei BFD-Plätzen. Meschke ist als Teamleiterin für rund 320 Freiwilligendienstler und ihre Betreuer zuständig. „Wenn es zu den Kürzungen kommt, müssten wir im kommenden Sommer viele Freiwillige abweisen.“

Lesen Sie auch

Friedrich Keller, Sprecher vom Diakonischen Werk SH, spricht von dramatischen Kürzungen: Während in diesem September noch 630 junge Menschen mit dem Freiwilligendienst beginnen, sind es in einem Jahr wohl nur noch 300. Keller erklärt warum: Für Freiwillige, die ab September einen Einjahresvertrag haben, sei noch nach altem Budget geplant worden. Werde der Betreuungsetat 2024 nun aber um ein Viertel gesenkt, fehle das Geld für die Betreuung und die 25 verpflichtenden Schulungstage pro Freiwilligen. Die Einsparungen verteilten sich also auf das letzte Quartal 2024 und träfen somit den nächsten Freiwilligen-Jahrgang.

Auch das Sozialministerium des Landes hat sich bei den Trägern umgehört und erfahren, dass durch die Sparpläne der Bundesregierung die Hälfte aller FSJ- und BFD-Stellen entfallen könnten. Ministerin Aminata Touré (Die Grünen) befürchtet: „Wenn jede zweite FSJ-Stelle im Land wegfällt, nimmt das nicht nur Jugendlichen Chancen zur Bildung und beruflichen Orientierung. Es verschärft auch den Fachkräftemangel insbesondere in Kitas und der Pflege.“

KN