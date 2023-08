﻿Justiz-Streit in SH: Hängepartie um neuen Senat für Infrastruktur

Schleswig/Kiel. Die Pläne der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein für eine schnelle und rechtssichere Energiewende liegen vorerst auf Eis. Die politische Verantwortung dafür trägt Justizministerin Kerstin von der Decken. Die CDU-Politikerin hat es bislang nicht geschafft, den vor mehr als einem Jahr im Koalitionsvertrag vereinbarten zusätzlichen Infrastruktursenat am Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig einzurichten.

Nach den Vorstellungen von CDU und Grünen sollte sich dieser Senat mit Planungs- und Genehmigungsverfahren befassen, um größere Modernisierungs- und Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen. Darunter fallen auch die umstrittenen Regionalpläne zur Windenergie, mögliche Konflikte um Photovoltaikanlagen, Geothermie oder den Ausbau des Stromnetzes.

Neuer OVG-Senat für Infrastruktur in Schleswig extrem wichtig

Solche „Verfahren sind in Anbetracht der drohenden Folgen des Klimawandels und der gegenwärtig kritischen Energieversorgung für Politik und Wirtschaft von höchster Priorität“, bekräftigt ein Sprecher des Justizministeriums. Gleichwohl ist es bei der Einrichtung des Infrastruktursenats zu gleich zwei Pannen gekommen.

OVG-Vorsitz: Männer bekommen Top-Job, Frau nicht

So hatte die Justizministerin erstens wie berichtet die Stelle eines Senatsvorsitzenden ausgeschrieben, obwohl diese noch nicht im Landeshaushalt vorgesehen war. Das Besetzungsverfahren musste daraufhin vertagt werden. Auch der zweite Anlauf misslang. Der Richterwahlausschuss befasste sich zwar im April mit der Besetzung von zwei offenen OVG-Vorsitzenden-Stellen und wählte unter drei Bewerbern die beiden Männer aus. Die unterlegene Bewerberin ist jetzt aber vor Gericht gezogen. Damit dürfte sich die Einrichtung des Infrastruktursenats mindestens um einige Monate verzögern.

Brisant ist der Fall auch, weil er eine justizpolitische Dimension hat. Die Bewerberin ist eine Frontfrau der Neuen Richtervereinigung, die SPD und Grünen nahesteht. Einer der beiden Bewerber, der Vize-Präsident des Verwaltungsgerichts, sitzt im Vorstand des Richterverbandes, der überparteilich ist, aber als konservativ gilt. Und auch der andere erfolgreiche Mann ist in Justizkreisen bekannt. Er ist der IT-Experte des OVG und wird keinem der beiden Lager zugeordnet.

Ungewöhnliche Wahl bei Stellen im OVG-Vorsitz

Alle drei Kandidaten gelten als Top-Juristen. Durchsetzen konnten sich die Männer im Wahlausschuss offenbar, weil über die beiden Vorsitzenden-Stellen in nur einem Wahlgang abgestimmt und so die verfassungsrechtlich nötige Zwei-Drittel-Mehrheit ausgehebelt wurde. Die Bewerberin hält das für rechtswidrig. Das Justizministerium verteidigt den ungewöhnlichen Vorgang auch damit, dass der Ausschuss in vergleichbaren Fällen genauso gehandelt habe. Vorsitzende des Wahlgremiums ist qua Amt Justizministerin von der Decken.

Unabhängig davon gibt es bei den von Schwarz-Grün geplanten Infrastruktursenat einen Haken. Am Ende wird das Präsidium des OVG entscheiden, ob es die bisher auf mehrere Senate verteilten Zuständigkeiten für Planungs- und Genehmigungsverfahren beibehält oder sie in einem neuen sechsten Senat bündelt. Von der Decken, betont das Justizressort vorsichtshalber, habe darauf keinen Einfluss.

