﻿Häufige Zugverspätungen in Schleswig-Holstein sind die neue Normalität

An viele verspätete Züge wird man sich in den kommenden Jahren wohl gewöhnen müssen.

In Schleswig-Holstein waren die Züge 2022 so unpünktlich wie seit vier Jahren nicht mehr. Das ist leider die neue Normalität, meint KN-Reporter Jonas Bickel – und fordert in seinem Kommentar eine konsequente Verkehrswende.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket