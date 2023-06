Halbzeit bei der Kieler Woche / Solidarpartnerschaft mit Cherson

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist Bergfest bei der Kieler Woche - und somit Zeit für eine Bilanz der Polizei. Die vermerkt weiterhin eine hohe Einsatzbelastung, aber auch einen Rückgang an Straftaten im Vergleich zum Vorjahr. Waren es in der ersten Hälfte der Kieler Woche 2022 noch 68 auf Veranstaltungsflächen, sind es in diesem Jahr 50. Also 18 weniger. Mehr Zahlen, Daten und Fakten finden Sie hier:

Am Rande der Kieler Woche verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute, dass Schleswig-Holstein eine Solidarpartnerschaft mit dem von Russlands Angriffskrieg schwer betroffenen Gebiet Cherson in der Ukraine plant. Landesregierung und Landtag haben die Pläne bereits mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev beraten, der seit Dienstag Kiel besucht und am Nachmittag zu einem Interview in unserer Redaktion erwartet wird. Zu den Partnerschaftsplänen sagt er:

Die Solidarpartnerschaft zwischen dem Bundesland Schleswig-Holstein und dem Oblast Cherson eröffnet ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zwischen dem deutschen Norden und dem ukrainischen Süden. Oleksii Makeiev, ukrainischer Botschafter

Mehr dazu lesen Sie hier:

Werfen wir noch einen Blick in die Region: Über zwölf Stunden leisteten mehr als 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Probstei am Dienstag Schwerstarbeit. Stunden nach dem Einrücken mussten die Helfer erneut zum Brandort. Denn am Mittwoch brannte es in dem Gebäude in Schönberg ein weiteres Mal. Astrid Schmidt hat mit Feuerwehrchef Jörg Matthies über den erneuten Ausbruch gesprochen - und welche Lehren die Schönberger Wehr aus den Löscharbeiten zieht.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Ministerpräsident Daniel Günther (li.) verkündete im Beisein des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev (2.v.li.) und von Iryna Tybinka, ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, eine Solidaritätspartnerschaft zwischen Schleswig-Holstein und dem Gebiet Cherson. Es gehe künftig nicht nur aum Austausch und Besuche, sondern hoffentlich bald auch um gelebte Wiederaufbauhilfe, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD, re.). Es gebe zum Beispiel schon erste Kontakte zwischen den agrarwissenschaftlichen Fakultäten in Kiel und Cherson. © Quelle: Ulf Dahl

