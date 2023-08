Halbzeit in Wacken: Iron Maiden tritt am Freitag beim WOA auf

Wacken. Halbzeit beim Metal-Festival im Schlamm von Wacken: Nach Tagen mit Regen und Matsch stehen für die Metalfans in Schleswig-Holstein musikalische Höhepunkte an. Auf den beiden großen Hauptbühnen des WOA wollen am Freitagabend erst die US-Band Megadeth und kurz danach die britische Gruppe Iron Maiden um ihren Frontmann Bruce Dickinson den Zehntausenden Metalheads einheizen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach chaotischem Start mit Einlassstopp für Tausende Metalfans wegen sehr schlechter Platzverhältnisse auf dem verschlammten Festivalgelände ging das Programm am Donnerstag trotz Wetterkapriolen ohne größere Veränderungen weiter.

Verhinderte Wacken-Besucher sollen Ticketpreise erstattet bekommen

Vielen der ursprünglich 85 000 erwarteten Festivalbesucher blieb der Zugang zuvor aber versperrt. Wer nicht rein durfte, sollte das Geld zurückerhalten. „Es ist klar: Wer nicht kommen konnte, kriegt erst mal die Kohle zurück und dann wahrscheinlich ein Vorkaufsrecht“, sagte Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen im Interview mit unserer Redaktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 61 000 Menschen seien auf dem Gelände, sagte Jensen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das wegen viel Regens und Schlamms unter chaotischen Bedingungen gestartete Festival stand nach Angaben von Jensen sogar knapp vor einer Absage. „Aber es waren ja zum Zeitpunkt des Einlassstopps schon über 40 000 Gäste auf dem Campingground und schätzungsweise weitere circa 20 000 im Umfeld auf den Straßen, campten privat oder standen am Straßenrand im Dauerregen, so dass eine Absage mit der Abreise dieser Gäste, in enger Abstimmung mit den Behörden, am Ende keine Option war“, sagte Jensen.

Insgesamt ist die Besucherzahl damit höher als zunächst gedacht. Die Polizei war in bisherigen Schätzungen davon ausgegangen, dass sich rund 50 000 Fans auf dem Gelände in Wacken aufhalten. Sie berichtete, dass 60 Prozent der Campingflächen besetzt seien.

In der Nacht zum Sonntag soll das Festival enden. Gegen 2 Uhr sollen die letzten von ursprünglich rund 200 geplanten Konzerten auf neun Bühnen gespielt sein.

Am Freitag werden in Wacken ein paar Sonnenstunden erwartet

Die Wetteraussichten für Metalfans sind nach viel Regen indes ein wenig positiver: „Die Wolkenlücken werden größer und es wird eine Handvoll Sonnenstunden erwartet“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht sei kaum Regen gefallen und auch der Wind sei abgeflaut und nur noch schwach. „Es wird wohl trocken bleiben. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer, allenfalls am Nachmittag, schätze ich als gering ein“, sagte der Wetterexperte. Diese trockene Phase sei zunächst auch für den Samstag abzusehen. „Bei wechselnder Bewölkung erwarte ich hier längere freundliche Phasen ohne Regen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht zum Sonntag könnte der Regen allerdings zurückkommen. „Da deutet sich neuer Regen an und dann könnte es nochmal nass werden“, betonte der Meteorologe. Zwar seien keine allzu großen Regenmengen zu erwarten, aber „es reicht, damit Pfützen entstehen“. „Es ist eine gewisse Unsicherheit dabei, weil noch nicht ganz klar ist, ob das Niederschlagsband am Sonntag über Wacken liegt.“ Der letzte Festivaltag sei aber auf jeden Fall eher auf der wolkigen Seite.

Lesen Sie auch

Polizei spricht von „absolut entspannter“ Lage auf dem WOA

Die Polizei bezeichnete die derzeitige Lage auf dem Festival indes als „absolut entspannt“, musste auf dem Gelände vergleichsweise selten eingreifen. Es gebe deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren, sagte eine Polizeisprecherin. Größtenteils handele es sich um „polizeiliche Unterstützung von Personen in hilflosen Situationen oder um Streitschlichtung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Insgesamt verzeichnete die Polizei nach eigenen Angaben von Donnerstag auf Freitag unter anderem sechs Diebstähle von Handys und Geldbörsen und fünf Körperverletzungen. Drei Personen hatten Betäubungsmittel bei sich, zwei randalierten und fünf bedurften der Hilfe.

KN