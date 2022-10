﻿Halloween: Acht süß-saure Ideen, wie Sie Kinder vergraulen – und zwar für immer

Wem es schon jetzt vor Halloween und diesen kleinen kostümierten Monstern an der Haustür graut, die halb flehend, halb drohend um Süßigkeiten betteln, der sollte sich vorbereiten. Unser Autor Mies E. Peter ist für Sonntagabend bereits gewappnet. Seine Strategie ist der blanke Horror.

Kiel. Falls es bei Ihnen am Sonntagabend an der Haustür klingeln sollte und Sie keinen Besuch erwarten, gibt es zwei Möglichkeiten.

Die erste: Sie machen auf. Doch dann läuft es wieder so ab wie jedes Jahr. Kleine biestige, als Werwölfe oder Untote verkleidete Kinder brüllen Sie in einem halb flehenden, halb aggressiven Ton an: "Süßes oder Saures!" Ihr Abend ist dann auch schon gelaufen, da hilft selbst kein guter Polizeiruf aus dem Harz. Sie werden sich die folgenden Stunden unentwegt ärgern: darüber, dass Sie überhaupt geöffnet haben, dass Eltern ihre Kinder auch noch darin ermutigen, die Nachbarn zu erpressen, dass die Gören zwar Halloween, aber keinen Reformationstag kennen – und dass Sie natürlich wieder keine Schokolade im Haus hatten (und ein Teil Ihres Herzens doch ein schlechtes Gewissen hat).