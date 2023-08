Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es klingt nach einem Aufreger. Und natürlich sorgt unsere Geschichte um ein gestohlenes E-Bike für Diskussionen. Denn das teure Zweirad, um das es geht, war für den Fall eines Diebstahls eigentlich gut ausgerüstet. Ein GPS-Tracker schickte verlässlich seine Daten und verriet dem Besitzer, wo sich das Fahrrad gerade befindet. Dennoch konnte die Polizei nicht verhindern, dass es seinen Weg von Kiel nach Bulgarien fand - und vermutlich verloren ist. Das hat alles seine Gründe. So oder so zeigt der Fall aber vor allem eines: Fahrraddieben das Handwerk zu legen, ist offenbar reine Glückssache. Die Chance, das liebste Stück auf zwei Rädern wiederzubekommen, liegt gefühlt bei null Prozent. Natürlich gibt es immer noch etwas, das schlimmer ist. Und natürlich hat die Polizei genug anderes zu tun. Und doch möchte man ihr zurufen: Bitte, haltet die Fahrraddiebe!

Zwei bemerkenswerte Tarifkonflikte beherrschen heute die Nachrichten. Der eine ist so gut wie ausgestanden. Bei der Urabstimmung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben sich weniger als 50 Prozent für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Damit sind weitere Bahn-Streiks erst einmal vom Tisch. Der andere ist eher regional beschränkt, kommt aber gerade in Fahrt. Erstmals wurde heute im Hamburger Tierpark Hagenbeck gestreikt. Elefant und Co. konnten zwar trotzdem besucht werden. Die Fronten scheinen aber verhärtet zu sein.

Überraschung in der Nord-CDU: Der ehemalige Landesvorsitzende und Fraktionschef Christian von Boetticher will zurück in die Politik. Man erinnert sich: Von Boetticher galt als nicht weniger als der große Hoffnungsträger, der in die Fußstapfen von Ministerpräsident Peter Harry Carstensen treten sollte. Doch die Affäre mit einer 16-Jährigen kostete ihn alle Ämter. Nach mehr als einem Jahrzehnt strebt von Boetticher nun die Spitzenkandidatur im Europa-Wahlkampf an - und tritt damit in den Wettstreit mit dem CDU-Europa-Abgeordneten Niclas Herbst. Dass Herbst zum Freundeskreis von Ministerpräsident Daniel Günther gehört, dessen Verhältnis zu von Boetticher wiederum als - nun ja - distanziert zu bezeichnen ist, dürfte in der Partei für allerlei Gesprächsstoff sorgen.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Hingucker in der Innenstadt: 3000 Enten im Kieler Bootshafen. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Wenn in Kiel eine gelbe Welle schwappt, dann ist es wieder soweit: Am Wochenende startete das nunmehr 17. Entenrennen, das wieder vom Lionsclub Kieler Sprotten auf die Beine gestellt wurde. Diesmal gab es einige Neuerungen. Nicht verändert wurde der Grund für das Spektakel. Es ging darum, Geld für einen guten Zweck zu sammeln.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN