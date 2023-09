Hamburg Cruise Days: Messe, Kongress und Volksfest am Hafen

Hamburg. In dieser Woche dreht sich in Deutschlands größtem Seehafen alles um die Kreuzfahrt. Mit einer Messe, einem Kongress und dem Volksfest am Hafen werden die großen weißen Schiffe gefeiert. Nach der Pandemie ist erstmals wieder eine Planung mit vollem Umfang angelaufen.

Nachdem bei den Cruise Days 2022 nur fünf Schiffe zusammenkamen, können die Organisatoren in diesem Jahr neun Traumschiffe und auch eine stattliche Parade am Sonnabend aufbieten. Den Auftakt machte am Mittwoch die Seatrade Europe, eine Messe- und Kongressveranstaltung im Messezentrum CCH.

Kreuzfahrt-Branche wirbt mit saubereren Schiffen

Dort gab es einen ersten Überblick über die Lage der Reedereien. Im Fokus steht neben der Rückkehr zum normalen Betrieb nach der Pandemie vor allen Dingen der Umweltschutz. Dieses Thema ist gerade in Deutschland von zentraler Bedeutung. Ungeachtet davon erwarten die Häfen 2023 neue Rekorde.

„Die Kreuzfahrtbranche trägt als Teil des breiteren maritimen Sektors ihren Teil dazu bei, indem sie die Zukunft der Seefahrt schon heute in unsere Schiffe einbaut“, sagt Pierfrancesco Vago, Vorsitzender der Reederei-Vereinigung Clia. Die Clia vertritt Reedereien mit 202 Kreuzfahrtschiffen. Das sind 77 Prozent der Kreuzfahrtflotten auf der Welt.

Im Brennpunkt steht die Veränderung der Antriebssysteme. Neue Treibstoffe, bessere Abgasreinigung und die Umrüstung der bestehenden Schiffe sind wichtige Themen. 32 Pilotprojekte werden mit Forschungsinstituten, Werften und Motorenherstellern derzeit betrieben.

Auf dem Weg zu einer saubereren Schifffahrt sind klimaneutrale Treibstoffe wie Bio-Diesel, Bio-Methanol oder Bio-LNG ein weiterer Schritt. „Wir brauchen dabei Unterstützung der Regierungen für die Forschungsbemühungen sowie klare und stabile Rahmenbedingungen, damit die Treibstofflieferanten die notwendigen Vorbereitungen treffen können“, so Vago.

Bio-Treibstoffe als Zukunft

Immer noch ist Schweröl in weiten Teilen der Welt der zentrale Schiffstreibstoff. Über 200 Millionen Tonnen werden von der Welthandelsflotte pro Jahr verbraucht. Die Reedereien des Clia-Verbands setzen dagegen für alle Neubauten auf Treibstoffe, die einen klimaneutralen Betrieb ermöglichen. So laufen an Bord von 24 Clia-Kreuzfahrtschiffen aktuell Versuche mit klimaneutralen Bio-Treibstoffen. Bei zwei Schiffen werden synthetische Treibstoffe getestet.

Klimaneutraler Betrieb als Ziel

Da Kreuzfahrtschiffe in der Regel vier große Motoren zur Stromerzeugung haben, können leicht einzelne Motoren zu Testzwecken umgerüstet werden. Sieben der 44 bei Werften bestellten Kreuzfahrtschiffe bekommen Motoren für kohlestofffreie Treibstoffe. Für fünf Neubauten gibt es bereits Planungen für Methanol als Treibstoff, zwei sind für die Nutzung von grünem Wasserstoff ausgelegt, der aus Windenergie erzeugt wird.

15 Prozent der Neubauten bekommen in den nächsten fünf Jahren laut Clia Batteriespeicher oder Brennstoffzellen. Diese sollen im Hafen den klimaneutralen Betrieb als Alternative zum Landstrom erlauben.

Aber auch dessen Nutzung soll forciert werden. 46 Prozent der Clia-Flotte sind heute bereits für Landstrom ausgerüstet. In Kiel wurde gerade die „Aidanova“ nachgerüstet. Allerdings verfügen nur zwei Prozent der Seehäfen weltweit heute über ein Angebot zur Annahme von Landstrom. Bis 2028 sollen aber 210 Kreuzfahrtschiffe Landstromanschlüsse haben. Mit Kiel, Hamburg und Rostock liegen drei der landstromfähigen Häfen in Deutschland.

Proteste werden am Sonnabend erwartet

Kreuzfahrtschiffe aus der Nähe und mit Feuerwerk gibt es am Sonnabend in Hamburg zu sehen. Dann werden ab 20 Uhr vor den Landungsbrücken fünf Kreuzfahrtschiffe auf der Elbe in Position gehen und sich zu einer Parade formieren.

Ab 21 Uhr beginnt dann entlang der Elbpromenade eine Show mit Lasertechnik und Feuerwerk. Es werden aber auch Proteste erwartet, da verschiedene Umweltschutzorganisationen zu Kundgebungen aufgerufen haben.

