Hamburgs Hafen, Daniel Günther und die Chinesen

die Woche fängt ja gut an. Kaum geht die Schule wieder los, streiken die Fahrer der privaten Omnibusbetriebe. Mal wieder, könnte man sagen. Denn der Tarifkonflikt zieht sich seit Wochen, und irgendwie hat man das Gefühl, als verhakten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber immer mehr. Bis Freitag sollen die Busse im Depot bleiben. Die Eltern und die Pendler, die sie normalerweise nutzen, werden sich irgendwie arrangieren. Wenn sie sich auch noch daran gewöhnen, dass es mit dem privaten Auto auch ganz gut funktioniert, haben sowohl die Busfahrer als auch die Arbeitgeber ein Problem - und was für eins.

Das Tauziehen um die seit langem geplante Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Hamburger Hafenterminal Tollerort hat nicht nur eine bundesweite Debatte ausgelöst, sondern sorgt - wie könnte es anders sein - auch international für Spannungen. Überraschend hat sich nun Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu Wort gemeldet. Während insbesondere Unionspolitiker die deutschen Sicherheitsinteressen gefährdet sehen und vor einer neuen Abhängigkeit warnen, zeigte Günther durchaus Verständnis für den China-Deal. „Uns in Schleswig-Holstein ist wichtig, dass der Hamburger Hafen wirtschaftlich erfolgreich ist, dass dort auch investiert wird“, sagte er in der ARD. In Schleswig-Holstein sehen das nicht alle so. Besonders scharf reagierte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt. Die Haltung des Ministerpräsidenten und seiner Landesregierung bezeichnete er als „naiv und falsch“. Worum es genau geht, lesen Sie hier.

So wichtig der Hamburger Hafen auch als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für Schleswig-Holstein ist - die Entscheidung darüber, wie es bei unserem Nachbarn weitergeht, wird nicht im Kieler Landeshaus getroffen. Beim Streit um die Straßenausbaubeiträge handelt es sich dagegen um ein originäres Landesthema, das vermutlich noch so lange die Gemüter erregen wird, so lange es Kommunen gibt, die ihre Bürger zur Kasse bitten. Die Oppositionsparteien haben deshalb einen neuen Vorstoß gemacht. Sie wollen die Beiträge landesweit abschaffen und haben entsprechende Anträge gestellt. Bemerkenswert ist dabei nicht so sehr, dass die schwarz-grüne Koalition die Forderung ablehnt, sondern die Vehemenz, mit der sich die Mehrheit dagegen stemmt. Nicht einmal eine mündliche Anhörung wollen CDU und Grüne zulassen. Das kann man so machen. Ob es ein angemessener parlamentarischer Umgang mit der Opposition ist, steht aber auf einem anderen Blatt Papier.

So kennen und lieben ihn die Fans: Patrick Wiencek jubelt nach einem Tor - hier im Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen.

