﻿Experte Hans-Peter Bartels zur Bundeswehr „Schluss mit hohlen Strukturen!“

Kiel. Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik beschäftigt sich in Deutschland seit 70 Jahren mit Fragen zu Bedrohungen und Verteidigungspolitik. Seit Mai ist der langjährige Kieler Bundestagsabgeordnete und ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) Vorsitzender der Bonner Gesellschaft.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine dominiert seit Februar die Nachrichten. In Deutschland gibt es dennoch weiter Kritik an der Trendwende, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren. Haben wir Deutschen ein gestörtes Verhältnis zur Sicherheitspolitik?

Hans-Peter Bartels: Viele Deutsche, auch in Politik und Medien, erfinden ihr Verhältnis zur Bundeswehr gerade neu. Unsere Sicherheit wird heute eben nicht mehr quasi nebenbei am Hindukusch oder in Mali verteidigt, sondern durch präsente Abschreckung an der Ostflanke der Nato. Die neue, eigentlich alte Hauptaufgabe der Bundeswehr ist jetzt also wieder die Beteiligung an der kollektiven Verteidigung Europas. Dafür muss sie endlich voll ausgerüstet und personell voll aufgestellt werden. Schluss mit hohlen Strukturen! Diese Aktion "Wiederbewaffnung" kostet zusätzliches Geld — das jetzt auch kommen soll. In unserer Bevölkerung scheint das absolut mehrheitsfähig zu sein.

Die Zeitenwende mit den angekündigten Investitionen für die Bundeswehr soll Lücken auffüllen. Reicht das Geld?

Das beschlossene 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen ist eine extrem wichtige Anschubfinanzierung — ein Befreiungsschlag nach Jahrzehnten des Sparens und Schrumpfens! Aber gleichzeitig darf dann nicht der normale Verteidigungshaushalt eingefroren werden, auch er muss wachsen, weil ja Gehälter, Energie- und Betriebskosten mit der Inflation weiter steigen. Bleibt der reguläre Etat eingefroren, schmilzt das Sondervermögen, weil es dann Löcher im allgemeinen Budget füllen muss. Das wäre nicht im Sinne der Ankündigungen von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Beschaffung von Ausrüstung und Munition war aufgrund der bürokratischen Prozesse nicht immer einfach. Was muss sich ändern?

Natürlich muss die Beschaffungsbürokratie entfesselt werden. Mit dem bisherigen Schema F wird es nicht gehen, jetzt ist Tempo nötig! Bei Gefahr im Verzug — und so ist die Lage heute — brauchen wir abgekürzte Verfahren. Es darf nicht länger so sein, dass die letzten zwei Prozent an vermeintlicher Perfektion 50 Prozent des zeitlichen und finanziellen Aufwandes kosten.

Nach den jüngsten Meldungen werden bei der Marine die geforderten Bestellungen für fünf Korvetten K130 und zwei Fregatten F126 zugunsten der Luftwaffe wieder zurückgestuft. Ist das sinnvoll?

Die Projekte sind noch nicht tot. Wenn der Verteidigungsetat doch weiter wächst, können sie wieder aufleben, also das 3. Los Korvetten und die 5. und 6. Fregatte der 126er Klasse. Aber daneben gibt es möglicherweise neue Schwerpunkte, etwa seegestützte Raketenabwehr oder auch zusätzliche U-Boote. Die Prioritäten der Marine verschieben sich gerade, denn zum Beispiel zwei neue Nato-Partner in der Ostsee, Finnland und Schweden, machen durchaus einen Unterschied für Deutschlands Flottenstruktur.

Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik setzt sich seit 70 Jahren für die Information über sicherheitspolitische Zusammenhänge ein. Wie wird sich der Krieg in der Ukraine auf die Arbeit der GSP auswirken?

Das öffentliche Diskussionsbedürfnis hat enorm zugenommen. In einer Umfrage, die wir in Auftrag gegeben hatten, sagen aktuell zwei Drittel der Bundesbürger, sie fühlen sich noch nicht ausreichend informiert über die neue Lage und über Deutschlands neue Rolle in dieser gefährlicher gewordenen Welt. Dieses Unbehagen richtet sich an Politik und Medien, aber auch wir als Gesellschaft für Sicherheitspolitik können mehr tun. Deshalb planen wir noch mehr Veranstaltungen in unseren 60 aktiven Sektionen bundesweit, gern auch immer mit Kooperationspartnern wie hier in Kiel zum Beispiel gerade mit der Hermann-Ehlers-Akademie.