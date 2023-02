Hatay in Not - Alle wollen helfen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Zahl der Toten und Verletzten nach den schweren Beben in der Türkei und in Syrien steigt auch Tage danach weiter an. Das Ausmaß der Zerstörung sprengt alle Vorstellungen - auch Kiels Partnerstadt Hatay liegt in Trümmern. Dass die Menschen jede Hilfe gebrauchen können, versteht sich von selbst. Und dennoch: Die Hilfsbereitschaft unserer Leserinnen und Leser hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Nach unserem Spendenaufruf sind bereits nach wenigen Tagen rund 60.000 Euro auf das Konto des Vereins „KN hilft“ bei der Förde Sparkasse eingezahlt worden. Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies unter folgender IBAN-Nummer tun: DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Betreff: „Hatay in Not“. Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, möge bitte seine genaue Adresse angeben.

Eine andere tragische Geschichte droht, im Hickhack der Behörden und Zuständigkeiten im Sande zu verlaufen. Zwei Wochen nach den tödlichen Messerstichen in einem Regionalzug wird der „Schwarze Peter“ zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein hin und hergeschoben - mittendrin die Kieler Ausländerbehörde und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Noch immer geht es um die bedrückende Frage, ob die Gefährlichkeit des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. nicht hätte auffallen müssen und ob man ihn nicht hätte stoppen können, wenn alle Beteiligten Hand in Hand gearbeitet hätten. Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags wurde einmal mehr deutlich, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist.

Gibt es wenigstens eine gute Nachricht? Eine Geschichte, bei der mal was halbwegs Vernünftiges herauskommt? Vielleicht ist es ja die Einigung darüber, wie es nach der Einführung des 49-Euro-Tickets mit dem Semesterticket weitergeht, das jeder Student und jede Studentin automatisch mit der Studiengebühr bezahlt. Vernünftig ist: Das Semesterticket, das für Schleswig-Holstein und Hamburg gilt, kann einfach weiter genutzt werden wie bisher. Okay ist auch: Wer ein deutschlandweit gültiges 49-Euro-Ticket haben möchte, muss einfach nur die Differenz von 16 Euro dazu bezahlen. Noch besser wäre aus Sicht der Studentenvertreter, wenn die Zuzahlung das Land oder der Bund übernehmen würde. Aber man kann ja nicht alles haben.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Rosalin Kuiper und das deutsche Team Malizia kämpfen im Südatlantik um den Sieg auf der zweiten Etappe des Ocean Race. © Quelle: Antoine Auriol / Team Malizia

Noch ist alles möglich für das Team von Boris Herrmann: Auf der zweiten Etappe segelt die Crew mit Skipper Will Harris inzwischen um den Sieg und hofft, dass ihr beschädigtes Foil durchhält. Die notwendige Rationierung des Essens bleibt aber ein „heißes Thema“ – nicht nur bei Malizia. Die ganze Geschichte lesen Sie hier

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

