15-Jährige wird vermisst: Wer hat sie gesehen?

Kiel. Seit Dienstagmittag wird die 15 Jahre alte Mia A. vermisst. Sie wurde am Dienstag gegen 14 Uhr zuletzt im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs gesehen und könnte sich nach Polizeiangaben im Kieler Stadtgebiet aufhalten.

„Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie sich in Neumünster, Timmaspe oder auch in Hamburg aufhält. Sollte sie Kiel verlassen haben, dürfte sie einen Zug ab dem Kieler Hauptbahnhof genutzt haben. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen“, so die Polizei am Abend.

15-Jährige vermisst: So wird sie von der Polizei beschrieben

Mia A. hat kastanienrot gefärbtes Haar, ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und dürfte mit einer Jacke mit V-förmigen Streifen in Weiß und Rot, einer hellen Hose sowie roten Sneakern sowie einer schwarzen Mütze bekleidet sein.

So sieht die Vermisste Mia A. aus. © Quelle: Polizeidirektion Kiel

Menschen, die die Jugendliche gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei unter 110 zu informieren.