﻿Haushaltssperre wird aufgehoben: Kabinett einigt sich auf Einsparungen

Kiel. Nach der umstrittenen Haushaltssperre hat sich die Landesregierung am Dienstag auf Einsparungen verständigt, mit denen die Finanzierungslücke für 2023 geschlossen werden kann. „Damit haben wir eine gute Grundlage, um die Haushaltssperre aufzuheben“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Finanzausschuss des Landtags. Sie wehrte sich zugleich gegen Kritik. „Die Behauptung, die Landesregierung hätte die Finanzsituation des Landes nicht transparent gemacht, ist schlicht falsch.“

Bis Freitag hatten Ministerien und Staatskanzlei Sparvorschläge vorlegen müssen. Im laufenden Jahr ist eine Lücke von 122 Millionen Euro im Haushalt zu schließen; 2024 wird es deutlich mehr. Mitte Mai hatte Heinold nach ihren Angaben „im Schulterschluss“ mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überraschend eine vorübergehende Haushaltssperre verhängt.

Nach massiver Kritik von Opposition und Verbänden kündigte Heinold in der vergangenen Woche jedoch an, die Haushaltssperre am Freitag bereits wieder aufzuheben. In einer am Dienstag verschickten Mitteilung des Finanzministeriums hieß es nun, die Sperre werde „mit dem heutigen Tag“ wieder aufgehoben.

Mit dpa.

