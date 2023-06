﻿Haushaltssperre: Opposition knöpft sich Ministerpräsident Günther vor

Kiel. Nach einer Dreiviertelstunde drohte die Debatte zu eskalieren. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat sich am Freitag bei einer Sondersitzung im Landtag für ihre kurzfristig verhängte und mittlerweile wieder aufgehobene Haushaltssperre rechtfertigen müssen. Während SPD, FDP und SSW ihr chaotisches Handeln vorwarfen, nahmen sie Vertreter von CDU und Grünen demonstrativ und mit viel Applaus in Schutz. Ein Koalitionär ging allerdings so weit, dass ihn Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) zur Mäßigung aufrief.

Eben hatte CDU-Fraktionschef Tobias Koch noch darauf hingewiesen, dass Heinolds Vorgehen angesichts einer dramatisch schlechten Mai-Steuerschätzung sowie höheren Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst richtig gewesen sei. Es sei der Ministerin um nichts Geringeres als einen verfassungskonformen Haushalt gegangen – um Staatsräson sozusagen. Aber: Wenn die Opposition der Landesregierung nun Wählertäuschung vorwerfe, weil die Haushaltssperre gerade mal zwei Tage nach der Kommunalwahl verhängt wurde, dann sei das nicht nur sachlich falsch. Sie bediene damit auch „einzig und allein das Narrativ der Anti-Demokraten, die immer schnell dabei sind, der Politik Lüge, Betrug und Täuschung vorzuwerfen“.

SSW-Fraktionschef Harms reagiert auf CDU-Kritik verärgert

Auf den Bänken der Opposition herrschte helle Aufregung, und SSW-Fraktionschef Lars Harms schritt zum Saalmikrofon. „Wenn demokratische Oppositionsabgeordnete in die Nähe von Anti-Demokraten gerückt werden, Herr Koch, dann haben Sie da etwas falsch gemacht“, sagte er. Koch möge seine Anschuldigung doch „bitte zurücknehmen“. Doch der CDU-Mann dachte gar nicht daran. „Jeder ist der Herr seines eigenen Handelns“, entgegnete er. „Möge sich jeder selbst prüfen, wie er da agiert hat.“ Landtagspräsidentin Herbst schaltete sich ein. „Alle hier im Saal sind Demokraten.“

Heinold hatte ihren umstrittenen Kurs abermals mit einer deutlichen Veränderung der Finanzlage begründet. Im laufenden Haushalt hätten 144 Millionen Euro gefehlt und seien zu decken gewesen. Am Dienstag hatte sich das Kabinett deshalb auf Kürzungen in Höhe von 94 Millionen Euro in den Ressorts verständigt. Hinzu kommt eine Begrenzung der Personalbudgets von weiteren 50 Millionen Euro. Man spüre bereits heute die Wucht der Zinswende, sagte Heinold – der Zinssatz sei in nicht einmal einem Jahr von null auf 3,75 Prozent gestiegen. „Wenn vor mir ein Warnschild steht, dann fahre ich nicht einfach ungebremst weiter“, wandte sie sich an Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD).

Losse-Müller: Heinold hätte sich entschuldigen müssen

Dieser hatte ihr in den vergangenen Wochen vorgeworfen, unverantwortlicherweise die Handbremse gezogen und das ganze Land ins Schlingern gebracht zu haben. Losse-Müller blieb im Landtag bei seinem Vergleich und stellte sehr schnell eines klar: „Die Haushaltssperre war ein Fehler, sie hat Chaos verursacht, sie war sinnlos – und Sie hätten sich hier dafür entschuldigen müssen.“

Zugleich griff er Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an, von dem er vergeblich eine Regierungserklärung erwartet hätte. Erst habe die schwarz-grüne Koalition einen Notkredit aufgenommen, dann sei Ende 2022 unerwartet eine Milliarde Euro übrig gewesen, und im März habe man im Landtag einen neuen Haushalt beschlossen. Zwei Monate später sei eine sinnlose Haushaltssperre erfolgt, dazwischen habe es Streit in der Koalition über Klimanotkredite und Klimaziele gegeben: „Was gilt denn jetzt? Wo wollen Sie denn hin?“ Günther dürfe im Parlament nicht weiter schweigen. „Wir brauchen keinen Jogger, keinen Eis-Tester und schon gar keinen ,väterlichen Freund’.“ Günther hatte sich kürzlich in einer Laudatio auf Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) als solcher bezeichnet. „In dieser Zeit braucht unser Land einen Ministerpräsidenten.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt wiederum bezeichnete Günther als „Schönwetterkapitän“ und „smarten Grüß-August“. Die Probleme seien hausgemacht. Als ehemalige Koalitionspartner seien die Liberalen fassungslos, wie „dilettantisch“ CDU und Grüne mittlerweile agierten. „Der erste schwarz-grüne Landeshaushalt ist bereits nach wenigen Wochen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Ein Desaster!“

