Heide: 13-Jährige vor laufender Kamera gedemütigt

Sind Jugendliche gewaltbereiter? Ein Fall aus Heide, bei dem eine 13-Jährige geschlagen und gedemütigt wird, schockiert. Und auch in Kiel sorgen Jugendliche für negative Schlagzeilen. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenige Wochen nachdem zwei Mädchen eine 12-Jährige aus Freudenberg (NRW) erstochen haben, lässt ein Misshandlungsfall unter Jugendlichen im beschaulichen Heide aufschrecken. Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren sollen vor laufender Handykamera eine 13-Jährige geschlagen, gequält und gedemütigt haben. Was zum Gewaltausbruch geführt hat, ist bislang nicht bekannt. Ein Blick auf die Polizeimeldungen zeigt, dass auch hier in der Region vereinzelt Jugendliche für negative Schlagzeilen sorgen. Unter anderem wurde ein 15-Jähriger in Kiel von unbekannten Jugendlichen erpresst und verletzt, zudem erlitt ein 17-Jähriger auf einer Party Stichverletzungen.

Diese Woche ist eine Woche des Streiks: In der Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken haben Bedienstete von Krankenhäusern in Schleswig-Holstein heute ihre Arbeit niedergelegt, in Hamburg organisiert der Marburger Bund eine zentrale Kundgebung. Größere Einschränkungen dürften auf die Schleswig-Holsteiner am Freitag zukommen. Von geschlossenen Kitas bis Müll, der nicht abgeholt wird - lesen Sie hier, womit Sie rechnen müssen:

Wenn Sie schätzen müssten, wie viel Geld Eltern pro Schuljahr für ihr Kind ausgeben - wären Sie auf rund 1300 Euro gekommen? Diese Summe brachte eine landesweite Umfrage unter Eltern zu Tage. Kinderschutzbund, die Gewerkschaft GEW sowie Eltern- und Schülervertreter fordern deshalb von der Landesregierung Maßnahmen, die Kosten zu senken.

Weitere Themen des Tages erfahren Sie in unserer Übersicht:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Jedes Jahr kürt das US-Magazin „Time“ die 50 besten Reiseziele der Welt. Unter den Siegern ist in diesem Jahr auch eine beliebte deutsche Insel aus Schleswig-Holstein. Na, kommen Sie drauf? Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre





Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.