﻿Feuer und Explosionen in einer Werkstatthalle in Heide

Am Sonntagmorgen stand in Heide eine Werkstatthalle in Heide in Flammen. Ein Mitarbeiter einer nahen Tankstelle rief die Feuerwehr. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gewarnt.

