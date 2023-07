﻿Heide Simonis’ Leben in Bildern

Kiel. Sie regierte Schleswig-Holstein nicht nur als erste Frau, sondern auch länger als jeder vor und bislang auch nach ihr: Heide Simonis. Die SPD-Politikerin starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit. Wir blicken in Bildern auf ihr Leben zurück.

Simonis wurde am 4. Juli 1943 in Bonn geboren. Die Diplom-Volkswirtin lebte mit ihrem Mann Udo Simonis, den sie 1967 heiratete, einige Jahre in Sambia und Japan. 1972 zog das Ehepaar nach Schleswig-Holstein. In Kiel startete Heide Simonis ihre politische Karriere in der SPD.

In der Landeshauptstadt arbeitete Simonis zudem bis 1976 als Berufsberaterin beim Arbeitsamt. Von 1976 bis 1988 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags.

Simonis wurde 1988 als Finanzministerin nach Kiel geholt

Heide Simonis (in der Mitte, 2. von links) wird von Björn Engholm (rechts daneben) als Finanzministerin nach Kiel geholt. Hier zu sehen ein Foto des Kabinetts aus dem April 1988. © Quelle: Wulf Pfeiffer/dpa

1988 wurde die SPD-Politikerin vom damaligen Ministerpräsidenten Björn Engholm (SPD) als Finanzministerin ins schleswig-holsteinische Kabinett berufen. Dem Landtag gehörte sie seit 1992 an.

1993 wurde Simonis zur Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins

Heide Simonis leistete im Mai 1993 im Landtag den Amtseid. © Quelle: Stefan Hesse/dpa

Vor gut 30 Jahren, im Mai 1993, wurde Heide Simonis dann zur Regierungschefin in Schleswig-Holstein gewählt und damit zur ersten Ministerpräsidentin in Deutschland. Das Amt bekleidete sie länger als jeder vor und bisher auch nach ihr.

Geplante Wiederwahl zur Ministerpräsidentin scheiterte

Heide Simonis bespricht sich im Landtag während der Ministerpräsidentenwahl 2005. © Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Simonis’ politische Karriere endete jäh, als ihre geplante Wiederwahl 2005 scheiterte. In vier Wahlgängen erhielt sie nicht die nötige Mehrheit. Sie selbst sprach danach vom „Heide-Mord“ und einem Krimi, der bis heute nicht gelöst ist. Noch immer ist unklar, wer ihr die Stimme verweigerte.

Simonis wollte damals eine vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) unterstützte rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Nach dem Scheitern dieser Konstruktion kam es zu einer Großen Koalition unter Peter Harry Carstensen (CDU).

Nach der Politik folgte der Einsatz für Unicef

Heide Simonis setzte sich als Deutschland-Vorsitzende für Unicef ein, hier ist sie 2006 mit Unicef-Jugend-Botschafter Ronan Farrow zu sehen. © Quelle: Liesa Johannssen/photothek.net

Nach ihrem Sturz wurde Simonis Deutschland-Vorsitzende von Unicef. Von diesem Ehrenamt trat sie Anfang 2008 im Zuge einer Vertrauenskrise beim Kinderhilfswerk zurück.

2014 erhielt Simonis die Ehrenbürgerwürde des Landes

Heide Simonis beim Festakt zu ihrer Ernennung als Ehrenbürgerin Schleswig-Holsteins. Hier gratuliert der ehemalige Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). © Quelle: Frank Peter

Im Juni 2014 wurde sie zur Ehrenbürgerin des Landes Schleswig-Holstein ernannt und war dabei noch einmal Pionierin: Sie erhielt diese Würde als erste Frau. Ebenfalls 2014 machte Simonis ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Da hat sie schon zwei Jahre lang die Diagnose.

Heide Simonis wurde während ihrer Karriere in weiten Teilen Schleswig-Holsteins populär als beherzte, volksnahe und sympathische Politikerin.

Politikerin mit einem Faible für Hüte und das Quilten

Heide Simonis, hier bei der Eröffnung der 120. Kieler Woche, hatte unter anderem ein Faible für Hüte. © Quelle: Wulf Pfeiffer/dpa

Simonis hatte auch Interessen jenseits der Politik, etwa Faibles für Flohmärkte, Hüte und das Quilten. So brachte die ehemalige Ministerpräsidentin etwa einen Kalender mit Quilts heraus.

Heide Simonis mit ihrem Quilt-Kalender für das Jahr 2018. © Quelle: Ulf Dahl

Auszeichnung zum 75. Geburstag: Heide Simonis erhält die Willy-Brandt-Medaille

Heide Simonis nimmt 2018 von Ralf Stegner die Willy-Brandt-Medaille entgegen. © Quelle: Wolfgang Schmidt/dpa

Zu ihrem 75. Geburtstag 2018 zeichnete der damalige SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner Simonis zu Hause mit der Willy-Brandt-Medaille – der höchsten Ehrung der Partei – aus. Zu dem Zeitpunkt ist sie bereits auf den Rollstuhl angewiesen.

Heide Simonis wurde Anfang Juli 80 Jahre alt

Heide Simonis mit ihrem Mann Udo Simonis im Jahr 2016. © Quelle: Frank Peter

Erst am 4. Juli beging Simonis ihren 80. Geburtstag. Bei einer kleinen Feier im Kieler Rathaus war sie allerdings nicht anwesend, ihr Mann Udo Simonis vertrat sie. „Heide hat Parkinson im fortgeschrittenen Stadium, liegt meist im Bett und war schon lange nicht mehr draußen“, berichtete er.

Am Vormittag des 12. Juli starb Heide Simonis in ihrer Wohnung in Kiel.

