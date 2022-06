Nach dem sexuellen Missbrauch an einem minderjährigen Jungen vor 50 Jahren suchen der Kirchenkreis Altholstein und die Kirchengemeinde Heikendorf Teilnehmer einer damaligen Ferienfreizeit. Der Täter war offenbar ein ehrenamtlicher Betreuer. Das Opfer hatte sich selbst an die Nordkirche gewandt.

Kiel/Heikendorf.„Wir möchten, dass das Schweigen ein Ende hat“, sagt Almut Witt, Pröpstin im Kirchenkreis Altholstein. In diesem Fall hat das Schweigen 50 Jahre angedauert. Auf einer Ferienfreizeit der Kirchengemeinde Heikendorf (Kreis Plön) im Jahr 1972 soll ein ehrenamtlicher Betreuer einen damals zehn Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben. Kirchenkreis und -gemeinde wollen den Fall nach einem halben Jahrhundert aufklären und wenden sich daher an die weiteren Teilnehmer der Ferienfreizeit, die sich am 14. Juli 1972 in die Nähe von Bremen aufmachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auslöser der Aufklärung ist das Opfer selbst. Unter dem Pseudonym „Felix“ habe sich der Mann an die Präventionsstelle der Nordkirche gewandt und vom Missbrauch vor 50 Jahren erzählt. „Wir haben mehrere, intensive Gespräche mit ihm geführt, und was er sagt, ist glaubwürdig“, sagt Pröpstin Witt. Die Identität des Missbrauchsopfers möchte die Kirche schützen, sie könne aber sagen, dass das Erlebte „sein Leben sehr stark beeinträchtigt hat“, ergänzt Witt.

„Felix“ bekommt von der Kirche psychologische und finanzielle Hilfe

„Felix“ bekomme vom Kirchenkreis psychologische Unterstützung und eine finanzielle in Form einer sogenannten Unterstützungsleistung. Zur Höhe machte die Pröpstin keine Angaben. Generell sei eine solche individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wissen nicht viel“, sagt Joachim Thieme-Hachmann, seit 2018 einer von zwei Pastoren in der Heikendorfer Kirchengemeinde, mit Blick auf den 50 Jahre zurückliegenden Fall. Nachdem „Felix“ diesen offenbart hatte, bildeten Kirchenkreis und -gemeinde einen Beratungsstab. Doch die Recherche gestaltete sich schwierig. In den Archiven seien praktisch keine Unterlagen aus der damaligen Zeit zu finden gewesen. „Menschen, die damals im Kirchenvorstand Verantwortung getragen haben, sind längst verstorben“, sagt Witt.

Mutmaßlicher Täter leitete weitere Freizeiten der Heikendorfer Kirchengemeinde

Allerdings fand sich im Archiv eine Teilnehmer-Liste der damaligen Freizeit. Acht aktuelle Anschriften konnten ausfindig gemacht werden. Anfang der Woche hat die Kirche somit acht der vierzehn Jungen, die 1972 auf der Ferienfreizeit waren, mit einem Brief angeschrieben. „Wenn Sie also tatsächlich an einer dieser Freizeiten Anfang der 1970er-Jahre als Kind teilgenommen haben, etwas erinnern und berichten können, was der weiteren Aufklärung dient, wären wir sehr dankbar, wenn Sie zu uns Kontakt aufnehmen würden“, lautet eine Passage in dem Brief.

Das sollen Kirchengemeinden präventiv tun Seit 2018 schreibt das Kirchengesetz zur Prävention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt den Kirchengemeinden verschiedene Maßnahmen vor. So sollen unter anderem alle Mitarbeiter, Ehrenamtliche oder Angestellte, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Zudem sind die kirchlichen Träger verpflichtet, regelmäßig thematische Schulungen anzubieten. Die Teilnahme der Mitarbeiter sei „zu bestätigen und aktenkundig zu machen“. Jeder Kirchenkreis muss eine Stelle für Präventionsarbeit schaffen. Diese soll die Gemeinden und kirchlichen Träger dabei unterstützen, eine „Risikoanalyse“ durchzuführen und ein „Schutzkonzept“ aufzustellen. Laut Pröpstin Witt sind die Präventionsbeauftragten auch dafür verantwortlich, dass die Kirchengemeinden ihren Pflichten nachkommen und es einheitliche Standards gibt.

Von mehreren Freizeiten ist die Rede, weil der mutmaßliche Täter offenbar nicht nur das Ferienangebot im Jahr 1972 in der Nähe von Bremen leitete. Man wisse von drei weiteren, sagt Pastor Thieme-Hachmann. Dies seien jeweils gemischte Freizeiten mit Mädchen und Jungen gewesen. Der Mann sei wohl Pädagogik-Student gewesen und habe zwei Jahre lang ehrenamtlich für die Kirchengemeinde gearbeitet. Nach jetzigem Kenntnisstand habe er keine weiteren Angebote im damaligen Kirchenleben verantwortet. „Im Oktober 1972 ist er aus Heikendorf weggezogen. Danach verliert sich seine Spur“, ergänzt der Pastor.

Missbrauchsopfer hatte Präventionsstelle der Nordkirche kontaktiert

Vor etwa einem Monat hat die Kirchengemeinde Heikendorf Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Täter bei der Kieler Staatsanwaltschaft gestellt. Die Kirche selbst wolle nun "von Anfang an Transparenz zeigen, weitere Hintergründe sammeln und Licht ins Dunkel bringen", sagt die Pröpstin. Da man nicht auf Unterlagen zurückgreifen könne, "brauchen wir Menschen, die sich erinnern". Weil dies auch nach Jahrzehnten sehr schmerzlich sein könne, biete die Kirche Betroffenen eine Begleitung durch geschultes Personal an. Neben den kirchlichen Institutionen und Meldestellen können sich Zeugen oder Opfer auch an eine unabhängige Ansprechstelle wenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Felix" selbst hatte die Präventionsstelle der Nordkirche kontaktiert. Nach Angaben von Witt ermutigt durch die öffentliche Berichterstattung über vergangene Missbrauchsfälle in der Kirche. "Für uns in der Gemeinde liegt solch ein Fall erstmals auf dem Tisch", sagt Pastor Thieme-Hachmann. Die Mitglieder der Gemeinde werde man in den kommenden Begegnungen und im Gottesdienst informieren.

Um Missbrauchsfällen in der heutigen Zeit vorzubeugen, arbeite man an einem Präventionskonzept. Generell habe sich das Bewusstsein und die Sensibilität für das Thema innerhalb der Kirche gewandelt, sagt der Pastor. „Die Mitarbeiter sind aufmerksamer geworden.“

Mehrere Ansprechstellen für Fälle von sexuellem Missbrauch

Ansprechpartner für Hinweise sind Pastor Joachim Thieme-Hachmann, Tel. 0431/2487711, E-Mail: pastor.thieme-hachmann@kirche-heikendorf.de; Pröpstin Almut Witt, Tel. 0431/2402300, E-Mail: proepstin.kiel@altholstein.de; UNA (Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle Übergriffe erlebt oder davon erfahren haben), Tel. 0800/0220099, E-Mail: una@wendepunkt-ev.de oder weitere Meldestellen in der Nordkirche.