﻿Monika Heinold: „Unsere Demokratie braucht Erinnerung“

Will die Geschichte der Finanzbehörden von 1933 bis 1945 aufarbeiten: Ministerin Monika Heinold (Grüne).

In Hamburg hat ein Forschungsprojekt zur Entrechtung und Ausbeutung der Juden durch die Finanzbehörden im nationalsozialistischen Regime begonnen. Kiels Finanzministerin Monika Heinold kündigt an, dass auch Schleswig-Holstein das Thema aufarbeiten will.

