Heißer Herbst in der Landespolitik?

man muss kein Prophet sein, um zu ahnen: Der Landespolitik droht ein heißer Herbst. Denn in den bevorstehenden Haushaltsberatungen wird es nicht ohne Einsparungen gehen. Und nachdem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das ganze Thema vor der Sommerpause noch einmal vertagt hatte, muss Schwarz-Grün jetzt so langsam Farbe bekennen. Einen Vorgeschmack darauf, was die Landesregierung erwartet, gibt es bereits. Auf die vorsichtig formulierte Ankündigung von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), dass die Ministerien ihre Personalbudgets künftig bitte einzuhalten haben, folgt postwendend Protest. Man kann sich vorstellen, was erst los sein wird, wenn es wirklich ans Eingemachte geht.

Wer regelmäßig über den Kieler Theodor-Heuss-Ring fährt, hatte sich an ihren Anblick schon gewöhnt. Dennoch: Eigentlich sollten die kuriosen Luftfilteranlagen wieder abgebaut werden. Schließlich hatten sie ihren Zweck erfüllt. Doch nun werden sie wohl mindestens noch ein Jahr länger stehen bleiben. Der Grund ist ein Schreiben des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums an die Stadt, in dem der Weiterbetrieb der Anlagen dringend empfohlen wird. Luft holen und lesen.

Er ist nicht gerade das, was man eine Staatskarosse nennt. Aber der X-Bus, jenes zukunftsweisend-umweltfreundliche Gefährt, das aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt wird, hat schon Fans, bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Das Interesse am X-Bus ist so groß, dass potenzielle Käufer sogar schon Vorkasse geleistet haben. Mehr als 17 000 Fahrzeuge sind bestellt. Die Anzahlungen summieren sich auf mehr als 42 Millionen Euro. Einziges Problem: Wann die Produktion startet, steht noch in den Sternen. Und der eine oder andere wird nun doch ungeduldig.

Norla 2023 in Rendsburg: Züchter Horst Derjong präsentiert den Bullen Cay. Auf der Norla findet auch die Landestierschau statt. © Quelle: Daniela Weichselgartner

Traktoren, Rinder, Gartengeräte und Alpakas: Am Donnerstag, 31. August, startet die Landwirtschaftsmesse Norla 2023 in Rendsburg. Das Angebot richtet sich an Fachleute und Privatpersonen. Was Besucherinnen und Besucher über Programm, Öffnungszeiten und Anfahrt der Norla 2023 wissen müssen, lesen Sie hier.

