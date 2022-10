Heißer Immobilienmarkt / Hundehalter im Zwielicht/ THW zeigt Herz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

angesichts von steigenden Zinsen haben Experten eigentlich erwartet, dass sich der Immobilienmarkt abkühlt. Anders im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Hier haben erstmals Grundstücke im Wert von mehr als einer Milliarde Euro innerhalb eines Jahres den Besitzer gewechselt. Mein Kollege Paul Wagner verrät Ihnen, wo es besonders teuer ist.

Die Stadt Kiel treibt derweil ganz andere Probleme um: In der Verwaltung wird vermutet, dass nicht alle Einwohner, die einen Hund halten, diesen auch brav bei der Steuer angemeldet haben. Besonders im Visier: Hundehalter in Gaarden-Ost, in der Vorstadt und am Exerzierplatz. Denn dort, so zeigt es die Statistik, sind unterproportional wenig Vierbeiner registriert. Die Linkspartei spricht von „unausgegoren und unsozialen“ Vorwürfen. Um die Kosten für die Jagd auf illegale Hundehalter in Höhe von 30.000 Euro wieder reinzukriegen, müssten übrigens 240 steuersäumige Hundehalter ermittelt werden. Dann mal Waidmannsheil.

Zuletzt aber noch eine gute Nachricht: Der THW Kiel ist neuer Partner des Kiel-Passes. Somit können Inhaberinnen und Inhaber die Heimspiele der Gruppenphase in der Champions-League für fünf Euro besuchen. Welche weiteren Sparmöglichkeiten es darüber hinaus gibt, berichtet Jonas de la Chaux.

Ihr Hund ist ähnlich fotogen wie Jasper, ein Cavalier King Charles Spaniel? Zum Welthundetag am 10. Oktober sucht KN-online die schönsten Fotos. © Quelle: privat

Gestern war Welthundetag. Hunderte Leser haben uns Fotos ihrer Lieblinge zugeschickt. Die schönsten finden Sie hier in unserer Bildergalerie.

