﻿Betriebskostenabrechnung: Darum erhalten manche Mieter Geld zurück

Für manche Mieter hält die Betriebskostenabrechnung eine freudige Überraschung bereit: Sie erhalten Geld zurück. Grund: Sie haben in diesem Winter so wenig geheizt, dass die Einsparung die Preissteigerung bei Öl und Gas übertrifft. Erste Mieter berichten das. Es gibt aber auch andere Gründe.

Kiel. Überraschung bei den Mietnebenkostenabrechnungen: Manche Mieterinnen und Mieter können sich über Rückzahlungen freuen. Nämlich solche, die die Heizung in diesem Winter so drastisch runtergeregelt haben, dass ihre Einsparung die gestiegenen Energiepreise übertrifft.

So berichtet die Mieterin Stefanie Wolff (Name geändert) aus Rendsburg, wie sie mit Bangen den Briefumschlag mit ihrer Nebenkostenabrechnung geöffnet habe – und mit Freude eine Rückzahlung über sage und schreibe 600 Euro registriert habe. Sie hatte die Thermostate an den Heizkörpern ihrer Wohnung konsequent über Nacht und auch tagsüber, sobald sie das Haus verließ, auf Null gedreht. Morgens und abends hatte sie nur geringfügig geheizt.

Mieter aus Neumünster: Ich habe gar nicht geheizt

Der Mieter Mathias Müller (Name geändert) aus Neumünster erzählt, er habe in diesem eher milden Winter ganz aufs Heizen verzichtet und sich stattdessen mit Strickjacke und Wolldecke geholfen. Nun rechne er fest mit einer Rückzahlung von Heizkostenvorauszahlungen.

Gott sei Dank habe er die Wohnung gleichwohl täglich gut gelüftet, frohlockt Müller. So sei er der Gefahr von gesundheitsschädlichem Schimmel an den Wänden entgangen. Tatsächlich berichten Baumärkte von einer um 50 Prozent gestiegenen Nachfrage nach Schimmel-Entfernern. Der Schimmel-Alarm in vielen Haushalten sei ein Signal, dass vielfach wenig geheizt, aber auch unzureichend gelüftet werde.

September-Hilfe des Bundes wird jetzt verrechnet

Einen Trend zur Nebenkostenrückzahlung mögen die großen Vermieterverbände in Schleswig-Holstein noch nicht bestätigen. „Das Heizverhalten ist sehr individuell“, sagt der Vorsitzende des Eigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, Alexander Blazek. Zudem werde mit der Jahresabrechnung auch die sogenannte September-Hilfe verrechnet, mit der die Bundesregierung die Heizkosten für jenen Monat subventioniert hatte. „Das spiegelt sich bei allen wider.“

„Der eine Haushalt zahlt nach, der andere erhält Geld zurück“

Ins selbe Horn stößt der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner. „Die meisten Betriebs- und Heizkostenabrechnungen für das vergangene Jahr kommen erst noch“, sagt er. „Erst dann wird das Preisniveau 2022 für Mieter spürbar.“ Für seriöse Schätzungen sei es noch zu früh. „Vermutlich Mitte 2023 wird es so weit sein.“ Da die Heizkosten sehr stark vom einzelnen Mieter abhingen, könne es zu unterschiedlichen Folgen in ein und demselben Gebäude kommen, sagt Breitner voraus. „Der eine Haushalt zahlt nach, der andere erhält Geld zurück.“

Der Verbandsdirektor warnt vor voreiligen Entwarnungen. „Viele Menschen sorgen sich, dass sie sich aufgrund der gestiegenen Energiekosten das Wohnen in der angestammten Wohnung gar nicht mehr leisten können“, weiß er. „Diese Sorgen sind da, und darauf müssen verantwortliche Politikerinnen und Politiker sensibel reagieren.“ Er erwarte, „dass die Politik auf unbedachte Signale verzichtet, die in dem Moment, in dem sie gesendet werden, schon wieder überholt sind“.

Gleichwohl tritt bei sparsamen Heizern nun neben die Sorge vor den Energiekosten auch die Hoffnung, dass der Verzicht sich gelohnt haben könnte.