﻿Heizkostenzuschuss: Kielerin klagt über komplizierten Online-Antrag

Kiel. Seit dem 4. Mai können Schleswig-Holsteiner, die mit Öl, Pellets oder Flüssiggas heizen, eine Härtefallhilfe beantragen. Doch an dem digitalen Verfahren gibt es Kritik. „Den Antrag auf der Seite von Driveport mit allen Anlagen online einzureichen, ist gerade für ältere Menschen eine Zumutung“, sagt Christina Svensson.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil ihre über 80 Jahre alten Eltern weder Handy noch Internet haben, wollte die Kielerin die Aufgabe übernehmen. Laut Portal soll das 15 Minuten dauern. „Ich versuche seit vier Wochen, diesen Antrag einzureichen und es werden mir immer wieder neue Steine in den Weg gelegt.“

Heizkostenzuschuss: Welche Unterlagen müssen Antragsteller hochladen?

Das Verfahren läuft über eine Plattform der Kasse Hamburg, die alle Länder außer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin nutzen. Um den Heizkostenzuschuss zu bekommen, müssen Verbraucher nachweisen, dass ihr Einkaufspreis für Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Hackschnitzel, Briketts oder Kohle 2022 mindestens doppelt so hoch war wie im Referenzjahr 2021. Erstattet werden 80 Prozent der Mehrkosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb müssen Bürger neben ihren Rechnungen auch Kontoauszüge hochladen, die zeigen, dass sie die Beträge bezahlt haben. Zudem sind der Feuerstättenbescheid und die Steueridentifikationsnummer nötig.

„Ganz zum Schluss soll man einen Scan vom Personalausweis hochladen und ein Selfie damit in der Hand“, so Svensson. „Das hätte meinen Vater und andere Senioren sicher total überfordert.“ Auch bei ihr fing damit das Unheil an. Weil sie den Antrag stellvertretend ausgefüllt hatte, lud sie ihr Dokument plus Selfie hoch. Doch das passte nicht zu den Daten ihres Vaters und die Identifikationsprüfung scheiterte. Also fuhr sie von Holtenau ans andere Ende der Stadt zu ihren Eltern nach Wellsee.

Woher bekommen Schleswig-Holsteiner einen Antrag in Papierform?

Seitdem habe sie weitere Unterlagen scannen müssen, die nachgefordert worden seien – auch Dokumente, die sie längst geschickt habe. „Was für ein Aufwand für eine Erstattung von 218 Euro.“ In ihrem Frust klickte sie auf die Option: Antrag in Schriftform stellen. „Ich landete immer wieder auf der Startseite.“

Laut Landesverbraucherschutzministerium sieht der Bund grundsätzlich vor, dass die Anträge online gestellt werden. „Schleswig-Holstein hat unter Berücksichtigung der demografischen Strukturen im ländlichen Raum hierauf bereits sehr frühzeitig reagiert und ein analoges Antragsverfahren ermöglicht“, so eine Sprecherin.

Wer Schwierigkeiten habe, könne unter Servicenummern wie der 04347/ 704-248 oder -236 sowie unter heizkostenerstattung@mllev.landsh.de einen Antrag in Papierform anfordern. Das Formular kann im Ministerium sowie in Landesämtern in Flintbek oder Neumünster abgeholt werden. Auch ein Download auf dem Antragsportal sei möglich, jedoch erst nach wiederholter Eingabe der Daten im Online-Rechner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Svensson äußert weitere Kritik: Wenn die Hilfszahlung auf einem anderen Konto landen soll als das, von dem die Rechnungen abgebucht wurden, muss ein Auszug eingereicht werden. „Das geht die doch gar nichts an. Was wollen die damit?“, fragt Svensson. Das Ministerium erwidert: Der Auszug sei erforderlich, um Betrug zu verhindern, weil IBAN und Name daraus hervorgehen. Private Buchungen können geschwärzt werden.

Lesen Sie auch

Bisher wurden in Schleswig-Holstein rund 8650 Anträge im Volumen von 3,45 Millionen Euro gestellt. „Die Zahlen zeigen, dass der Bedarf an finanzieller Unterstützung hoch ist und viele Verbraucherinnen und Verbraucher von den schnell steigenden Kosten für Heizenergie überproportional hart getroffen worden sind“, so Minister Werner Schwarz (CDU). Mehr als 6000 Anträge seien genehmigt. Sie können noch bis 20. Oktober gestellt werden.

KN