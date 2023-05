Heizöl und andere Brennstoffe: Härtefallhilfe kann jetzt beantragt werden

Kiel. Wer durch den Kauf von Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets oder anderen nicht leitungsgebundenen Brennstoffen in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr finanziell besonders belastet war, kann seit dem 4. Mai eine Härtefallhilfe beantragen. Diese können Privathaushalte bekommen, deren Energiekosten sich im Jahr 2022 mindestens verdoppelt hatten, wie das Verbraucherschutzministerium des Landes mitteilt.

Die Anträge können über folgendes Online-Portal gestellt werden: https://driveport.de/brennstoffhilfe-rechner/. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann ab Montag, 8. Mai, einen Antrag in Papierform stellen, so das Ministerium. Es rät dazu, über den Rechner in dem Online-Portal in einem ersten Schritt zu prüfen, ob man überhaupt antragsberechtigt ist.

Härtefellhilfe für Heizöl, Holzpellets und Co: Erst die Voraussetzungen überprüfen

Um die Härtefallhilfe zu beantragen, sind laut Ministerium insbesondere folgende Voraussetzungen zu überprüfen:

Erstattungsfähig sind in der Regel nur Rechnungen über nicht leitungsgebundene Energieträger, die den Zeitraum 1. Januar 2022 bis zum 1. Dezember 2022 betreffen.

Für eine Antragsberechtigung muss der tatsächlich gezahlte Preis mindestens das Doppelte des Referenzpreises oder mehr betragen haben.

Die Bagatellgrenze für eine mögliche Förderung beträgt 100 Euro, Beträge darunter werden also nicht erstattet. Der Zuschuss ist zudem auf 2000 Euro pro Haushalt begrenzt.

Referenzpreis für die Brennstoffe ist bei Härtefallhilfe wichtig

Erstattet werden 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen. Dabei wird als Vorjahrespreis ein bundesweiter Referenzpreis angenommen, der zum Beispiel für Heizöl bei 71 Cent je Liter einschließlich Mehrwertsteuer liegt. Private Haushalte müssen also mindestens 1,42 Euro pro Liter gezahlt haben.

Ein Beispiel: Wer 3000 Liter Öl zum Preis von 1,60 Euro pro Liter gekauft hat, bekommt 432 Euro Förderung. Der Kunde musste pro Liter 18 Cent mehr als das Doppelte des Referenzpreises bezahlen. Das waren 540 Euro. Davon bekommt er 80 Prozent.

